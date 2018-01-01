PSG meşhur Çinli şirketle ortaklığını genişletti!

Geçen sezonun League 1 şampiyonu Paris Saint Germain takımı Nisan ayında Dota 2 alanında LGD.Gaming ile bir ortaklığa girmişti. Şimdi ise bu ortaklık genişletilerek FIFA Online takımı da kuruyorlar.





FIFA Online, animasyon ve diğer bileşenlerini FIFA 18'den, yapay zeka ve oynanışını ise FIFA 17'den alan FIFA serisinin oynaması ücretsiz oyunu.





PSG Espor Oyun Müdürü Yassine Jaada " Asya'da her zaman iyi karşılanıyoruz, özellikle Çin'de. FIFA Online yönündeki bu gelişme PSG için çok mantıklı. PSG ile birlikte yeni bir maceraya başladığımız için mutluyuz. " şeklinde açıklamalarda bulundu.



PSG.LGD'nin FIFA Online'daki kadrosunda ise toplam 4 oyuncu bulunacak. Bunların 1'i Fransız diğer 3'ü ise Çinli. Mo 'MzDragon' Zilong, Chen 'Milano' Junyu, Li 'Yuwenc' Sijun ve Johann 'Maniika' Simo'dan oluşan FIFA Online kadrosunun gelecek sezon neler yapacağını dört gözle bekliyoruz.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk