PS5'in ilk büyük güncellemesi yayınlandı

Sony'nin en güncel oyun konsolu PlayStation 5'in uzun süredir beklenen büyük güncellemesi sonunda yayınlandı. Daha önce irili ufaklı pek çok güncelleme yayınlayan Sony, bugün yayınladığı 21.01.03.00.00.38-00.00 güncellemesiyle oyunların harici HDD'de depolanabilmesinin önünü açtı. En önemli özellik olarak HDD desteği görünüyor, ancak bunun dışında da eski nesille oyun paylaşma, oyun oturumuna katılma isteği, sohbet odalarında oyuncuların sesini ayarlama ve istenirse sohbeti devre dışı bırakma gibi pek çok özellik bulunuyor. Gelin, PS5'e gelen ilk büyük güncellemede ne gibi özellikler yer alıyor hep birlikte bakalım.Dijital oyun dönemine geçildiğinden beri PS5 ve diğer pek çok konsolun ortak sorunu halini alan depolama alanı, PS5 oyuncularını da bir süredir kısıtlıyordu. Yeni gelen destek sayesinde bundan sonra PS5 oyunlarınızı konsol ile uyumlu olan harici depolama alanlarında tutabilirsiniz. PS5 oyunlarını konsol uyumlu harici depolama alanlarına yükleme; yeniden indirmek veya diskten kopyalamaya göre çok daha büyük kolaylık sağlıyor.Bu oyunları harici HDD'de duruyorlarken oynayamazsınız, ancak bu depolama alanlarında tuttuğunuzda oyunlar sürekli güncel olmaya devam etmesi için otomatik olarak güncellenir ve oynamak istediğinizde çok hızlı bir şekilde yeniden konsolun depolama alanına aktarılabilir.Hepimiz biliyoruz; oyunlar çok güzeldir, ancak en iyi oyun arkadaşınızla oynanan oyundur. Bu yeni güncellemeyle birlikte hem PS5 hem de PS4 konsollarında arkadaşlarınızla birlikte katılabileceğiniz oyun oturumları oyuncuların rahatlığı için gelişiyor. Bu oyun oturumlarına ise "katılma isteği" sunarak giriş yapılabilecek. Yeni özellik, oyun daveti göndermek için kısayol işlevi görüyor.PS5'in büyük güncellemesi ile birlikte gelen özelliklerden bir diğeri ise oyun sohbet odalarıyla ilgili. Artık oyun içi sohbeti hızlıca devre dışı bırakabilir, gruptaki kişilerin seslerini özel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede her seferinde arkadaşlarınızın mikrofonlarını ayarlamalarını istememiş, kendi ayarınızı kendiniz yapmış olursunuz. Zaten uzun bir süredir Discord'da bulunan bu özelliğin, PS5'le konsollara gelmesi sevindirici bir durum gibi görünüyor.PS5'lere gelen yeni güncelleme ile birlikte bundan sonra PS4 ve PS5 kullanıcıları partilerde sohbet ederken oyun ekranlarını paylaşabilirler. Bu özellik, bir PS5 kullanıcısının PS4 konsolunu kullanan arkadaşına ekranını paylaşabileceği ve hatta bu sayede PS4 üzerinden PS5 deneyimi yaşayabileceği anlamına geliyor.Yeni PS5 güncellemesi, Game Base menüsüne de bazı kolaylıklar getirdi. Önemli içerik ve özelliklere eskisine göre daha hızlı erişim imkanı yakalamanızı sağlayan yeni güncelleme, Partiler ve Arkadaşlar arasında kolayca geçiş yapmanıza imkan tanıyor.PS5, yeni güncellemeyle birlikte oyun güncellemelerini önceden indirmeye başlıyor. Eğer ön indirme yapmak istediğiniz oyun, geliştiricisi tarafından destekleniyorsa, "otomatik güncellemeler" ayarını etkinleştirip güncellemeleri önceden indirebilirsiniz. Bu özellik, güncellemenin yayınlanmasının hemen ardından beklemeye gerek duymadan en son sürümü oynamaya başlamanızın önünü açacaktır.Yeni güncellemeyle birlikte oyun kitaplığında arama yapma ve oyunları görünümden gizleme özellikleri geldi. Bu sayede de kendi oyun kitaplığınızı kişiselleştirip size uygun hale getirebilirsiniz.Bu güncellemeler dışında ekran yakınlaştırma, kupa ayarları ve istatistik ekranı gibi önemli güncellemeler de bulunuyor. Peki sizler PS5'e gelen ilk büyük güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.WebTekno