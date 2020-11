PS5 ve Xbox Series X türlerinin son örnekleri olabilir!

Oyun sektörü çok hızlı gelişen bir sektör, gittikçe artan gerçekçilik ile oyuncular daha iyi donanımlı konsollara ihtiyaç duyuyor.



Bununla birlikte oyunların gelişimini yakalamak konsollar için zor olabiliyor. Bazı analistler bunu görmüş olmalı ki bulut tabanlı konsollar için heyecan verici bir tahminde bulundular.



Bulut tabanlı konsollar fiziksel konsolların yerini alabilir mi?



GeForce Now ve Google Stadia gibi bulut tabanlı oyun servisleri internet bağlantısı aracılığıyla uzak bilgisayarlara bağlanıyor. Bağlanılan bilgisayar tarlası, oyunun yayınını canlı olarak bize iletiyor. Aslında çok uzakta gerçekleşen bu işlem oyuncuya farkı hissettirmemek üzerine kurulu. Bugün bu teknolojinin kullanılmasındaki en büyük engel internet bağlantısının kalitesi olabilir. Örneğin bir rekabetçi oyunda gecikme değerleri çok önemliyken uzak bilgisayar aracılığıyla oyun oynamak FPS oyuncuları için kabul edilemez oluyor.



Şu an güçlü donanımlara sahip fiziksel makineler oyun oynamak için tek yol. Analistlere göre sonraki jenerasyon tamamen bulut tabanlı konsollar olacak. Dünya genelinde ortalama internet hızı yükselir, gecikme değerleri düşerse oyuncular daha az ücret ödeyerek aynı deneyimi yaşayabilir. Hatta bu sistemin artısı olarak birkaç yılda bir konsol değiştirmek zorunda kalmayız, bunun oyun yapımcılarına getirisi de büyük olur.



5G gibi hayatımıza yeni giren teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bulut tabanlı oyun sistemlerinin yükselişe geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Belki de sonraki jenerasyonda (PlayStation 6 gibi) işler tamamen internet üzerinden yürüyor olur. Bu teknoloji şu an mümkün olsa da belirttiğimiz gibi hem yüksek internet hızı, hem de düşük gecikme süreleri gerektiriyor.



Kaynak: shiftdelete