PS5, üçüncü taraf oyunlarda Xbox Series'den daha iyi

Microsoft ve Sony, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil konsollarını piyasaya sürmüştü. Pek çok yeni oyunla piyasaya sürülen konsollar elbette her konuda karşılaştırma konusu olmuş durumda. PS5 ve Xbox Series X için yapılan yeni karşılaştırmalar iki konsolun birbirlerine karşı ne gibi üstünlükleri olduğunu da gözler önüne seriyor.



Gerçekleştirilen ilk testler, PS5'in bir dizi üçüncü taraf oyunda Xbox Series X'ten daha iyi performans gösterdiğini gözler önüne seriyor. Digital Foundry'nin yaptığı testlerde, iki konsolda da oynanabilen Devil May Cry 5'in Xbox Series X'te PS5'e göre daha fazla FPS drop yediği gözlemleniyor. Genel olarak baktığımızda Xbox Series X'te PS5'e oranla ufak da olsa daha yüksek FPS değerleri sunan Devil May Cry 5, bazı sahnelerde ise iki konsol arasında neredeyse yarı yarıya FPS farklılıkları veriyor.



Kağıt üzerinde Xbox Series X daha güçlü



Yapılan testlerde görüyoruz ki bazı üçüncü taraf oyunlarda Xbox Series X, PS5'ten geride kalabiliyor. Bu şaşırtıcı bir durum, çünkü kağıt üzerinde Microsoft'un konsolu Sony'nin konsoluna göre çok daha güçlü bir GPU'ya sahip. PS5, GPU performansında toplamda 10,28 teraflopa sahipken Xbox Series X, 12 teraflop gibi etkileyici bir performans sunuyor. Bu nedenle Microsoft'un Devil May Cry 5 gibi oyunlarda Xbox Series X'te daha akıcı bir deneyim sunması bekleniyor.



The Verge'den gelen bir rapora göreyse bu sorunun Xbox Series X'in geliştirme kitlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Xbox Series X'in geliştirme kitleri oyun geliştiricilerinin eline PS5'ten sonra ulaştığı için geliştiriciler bu yeni konsol için oyunlarını optimize etmek için yeterli zamanı bulamadılar.



Microsoft konuyla ilgili konuştu



Bir Microsoft sözcüsü, The Verge'e yaptığı açıklamada, Xbox Series X / S'te bir dizi oyunda optimize sorunlarının bulunduğunun farkında olduklarını ve en iyi deneyimi sağlamak için sorunları belirleyip çözme sürecinde ortaklarla aktif olarak çalıştıklarını söyledi. Görünen o ki Microsoft Xbox Series X, bir süre daha bu tarz FPS sorunlarını yaşamaya devam edecek. Yine de konsolun teorik performansı göz önünde alındığında ilerleyen dönemde bu iki konsol arasındaki farkın kapanarak Xbox lehine dönmesi son derece muhtemel.



Kaynak: webtekno