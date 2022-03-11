PS5, Türkiye fiyatı ne kadar ve nereden satın alınır?

Sony PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun 2022 Türkiye fiyatı oyuncuların merak ettiği konuların başında geliyor.



PlayStation 5'in, oyunları Blu-ray uyumlu optik disk sürücüde depolayabileceğiniz bir klasik modelinin yanı sıra optik sürücü içermeyen, PS Network hesabıyla oyunları internet bağlantısı üzerinden indirebileceğiniz "Dijital Versiyon" sürümü mevcut. İki sürüm arasında, Sony'nin açıkladığı resmi PS5 Türkiye satış fiyatı yaklaşık 2 bin TL değişiyor.



PlayStation 5 Türkiye fiyatı bilmecesi



Öncelikle şunu belirtelim: PlayStation 5 resmi olarak dijital mağazalarda satılmıyor. Resmi satışı fiziksel mağazalarda yapan Sony Türkiye konsol ilk çıktığında PS5 klasik model fiyatını 7.499 TL, Dijital Versiyon fiyatını ise 5.999 TL olarak açıklamıştı. Ancak her iki sürüm de e-ticaret sitelerinde bu fiyatlara bulunamıyordu.



Örneğin, PlayStation 5'in resmi fiyatı 7.499 TL olmasına rağmen dijital mağazalarda 15 bin TL'ye kadar çıkan fahiş fiyatlarla satılmaktaydı. Bunun sebebi ise, piyasadaki arz-talep dengesinin bozukluğundan kaynaklanıyor. Çip krizinden nasibini alan Sony, Türkiye ve dünyada PS5 taleplerine yetişmekte zorlanıyor.



Durum böyle olunca üçüncü taraf satıcılar, ellerinde sınırlı sayıda bulunan konsolu fırsattan istifade ederek resmi fiyatın iki katına satışa sunabiliyor. Mart ayı başlarında, zaten olması gerekenden kat be kat pahalı satılan PlayStation 5'in fiyatını daha da artıracak bir gelişme yaşandı. PS5 resmi Türkiye fiyatına 2022 zammı geldi.



PS5 Türkiye fiyatı 2022



PlayStation 5 Türkiye fiyatı, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 7.499 TL'den 11.999 TL'ye çıktı. Tabii belirttiğimiz gibi, bu Sony'nin açıkladığı resmi tavsiye edilen satış fiyatı. Dijital mağazalara baktığınızda siz de fark edeceksiniz: 12 bin TL'ye PlayStation 5 bulmak imkansız.



Daha kötüsü, yakında üçüncü taraf satıcıların da fiyatlara zam yapacağı tahmin ediliyor. Eğer böyle bir durum olursa, PS5'i 20-25 bin TL'ye kadar yükselen fiyatlarla almak zorunda kalabilirsiniz. Bu arada bazen indirimler de oluyor. Fiziksel veya çevrim içi mağazaları düzenli olarak takip etmenizde fayda var. İndirim görürseniz kaçırmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)



