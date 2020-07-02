PS4'ten PS5'e veri aktarımı yapılabilecek

PS5'in açıklanması sonrası en çok merak edilenlerin başında PS4'ün akıbeti geliyordu.



PS5 kutusu, verilerimizi PS4'ten PlayStation 5'e aktarmak için talimatlar içeren küçük bir kılavuz içerecek.



VERİLERİ KOLAY YOLDAN AKTARMA



Verileri kolay bir şekilde aktarmak için yapmanız gereken şey PS4 ve PS5'i aynı ağa bağlamak olacak. Ardından PS4 harici depolama sürücünüzü PS5'inize bağlamanız gerekecek.



PlayStation 4 ile oluşturduğunuz hesapla PS5'te de oturum açtıktan sonra, profil ve arkadaş bilgilerinin yanı sıra oyun geçmişi ve kupalar gibi verileri de aktarabilirsiniz.



PS4'teki oyunların yüzde 99'unun PS5'te de geçerli olacağının açıklanması sonrası en çok merak edilenler arasında oyunlar da yer alıyordu.



PS4 oyunlarnız ve oyun verileriniz varsa, aynı sürücüyü PS5 için harici depolama olarak kullanabilirsiniz. Her durumda, PS Plus üyesi iseniz, tüm oyunları bulutta senkronize ettikten sonra oyunları PS5'e geçirmek için hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacak.



