PS ve Xbox için Cyberpunk 2077 güncellemesi çıktı

Son günlerin gündemdeki bir numaralı oyun olan ve Sony tarafından mağazadan kaldırılan CD Projekt Red yapımı Cyberpunk 2077 için yeni güncelleme yayınlandı. Sadece PlayStation ve Xbox sürümleri için yayınlanan güncelleme, PC kullanıcıları için daha ileri bir tarihte gelecek.



Cyberpunk 2077'nin konsol sürümüne yönelik yayınlanan düzeltme paketi PlayStation ve Xbox sürümleri için yayınlandı. PC kuallnıcıları için, güncellemenin mümkün olan en kısa sürede yayınlanacağını açıklandı. İşte değişikliklerin listesi:



Cyberpunk 2077 1.05 sürüm notları:



Görevler



– Jackie artık The Pickup veya The Heist'te kaybolmayacak.

– Oyuncuların Helikopteri Ateş Gibi Aşık olarak indirmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

– Takemura'nın Play it Safe'de arama yapmaması sorunu giderildi.

– Japonya'daki Big'de aynı diyaloğu iki kez tetiklemek artık mümkün değil.

– Delamain'in Don't Lose Your Mind'ın sonunda baş aşağı görünmesi sorunu giderildi.

– Saul artık Fırtınadaki Biniciler'de minibüse doğru şekilde ulaşıyor.

– Tyger Claws ile karşılaşmadan önce hızlı seyahat etmek artık Kanunla Savaştım'da ilerlemeyi bozmuyor.

– Raffen Shiv'in gelişi üzerine yapılan bir otomatik kaydetme yüklendiğinde Ghost Town'da ilerlemeyi engelleyen bir sorun düzeltildi.

– Çatışma sonucunda Happy Together başarısız olursa, yeni arama veya mesaj almama sorunu düzeltildi.

– Elizabeth Peralez, iş teklifi reddedildikten sonra telefon görüşmelerinde aşırı ısrarcı olmayı bırakır.

– Misty ve Jackie ile sahne artık Viktor'un kliniğinden ayrıldıktan sonra düzgün bir şekilde başlıyor.

– Wakako'nun diyalogları, Search and Destroy bittikten sonra artık engellenmeyecek.

– Sweet Dreams'de Stefan'dan uzaklaşmak artık diğer karakterlerin sizi aramasını engellememeli.

– The Heist'te asansör kapıları artık doğru bir şekilde açılacak.

– Saul artık Fırtınadaki Biniciler'de arabalardan doğru şekilde iniyor.

– Savaş Domuzlarında Frank'ten çok uzaklaştıktan sonra yeni çağrı veya mesaj almama sorunu düzeltildi.

– The Pickup'ta savaş bittikten sonra Jackie artık doğru bir şekilde fabrikadan ayrılıyor.

– Forward to Death'te kapıdan çok hızlı geçerken Militech takviyelerinin ortaya çıkmamasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.

– Ederken kulüp vakit atlama Şiddet ilerlemesi ile ilgili sorunlar artık sonuçlanır.

– Gig'i başlatmayla ilgili ısınma sorunları giderildi.

– Piramit Şarkısı yarıda kesildikten sonra yeni çağrı veya mesaj almama sorunu düzeltildi.

– Oyuncu, Don't Lose Your Mind'da Çekirdek odasına girdiğinde Delamain çekirdeğinin zaten kırılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

– The Ripperdoc'ta "Talk to Viktor" da hedefin takılıp kalmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.

– The Information'da Lizzie'nin önünde fedai ile konuşmanın imkansız olduğu bir sorun düzeltildi.

– Ben Fly Away tamamlanana kadar Panam'ın başka bir konu hakkında aramamasına sebep olan sorun çözüldü.

– The Pickup bittikten sonra V'nin ardından Dum Dum ile ilgili bir sorun düzeltildi.



Oynanış

– Siper alan NPC'lerin tepki süreleri iyileştirildi.

– Çatışmada sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.



Görsel

– Telefon görüşmeleri sırasında mevcut arayanın üstünde Delamain'in görüntüsüyle ilgili bir sorun düzeltildi.

– Where is My Mind'deki boşluk kilidine girdikten sonra V'nin ağzı açık kalmıyor.

– Bazı arayüz çakışması sorunları düzeltildi.

– V, artık altı aylık montajdan sonra envanter ön izlemesinde daha mütevazı görünüyor.

– Stadyum Aşkı işi sırasında NPC'lerin görev alanında görünmesi daha hızlandı.

– HDR'ye biraz sıcaklık eklendi.

– Şüpheli Organize Suç Aktivitesinde T-poz NPC'leri düzeltildi.

– Braindance'den sonra 3. kişi görüşünde kafa bölgesinin görünmemesinin mümkün olduğu bir sorun düzeltildi.

– Susturucu simgeleri artık envanterde görüntü olmadan görüntülenmiyor.



Arayüz

– Silah işaretinin ekranda kalmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.

– Envanter menüsü artık arabadan çıktıktan sonra ilk kez açtıktan hemen sonra kapanmıyor.

– Hızlı seyahat terminaline erişildiğinde, görev günlüğünü açmanızı isteyen sağ üst köşede gösterilen düğmenin çalışmaması sorunu giderildi.



Performans ve İstikrar

– Kilitlenme düzeltmeleri dahil olmak üzere birden fazla kararlılık iyileştirmesi.



Konsola özgü

– Kromatik Sapma ve Film Greni açıkken iyileştirilmiş görüntü keskinliği.

– Birkaç oyun oturumu yeniden başladıktan sonra ayarlar artık varsayılana sıfırlanmamalıdır.

– The Heist ve Love Like Fire arasındaki geçiş sırasında ortaya çıkan görsel sorunlar düzeltildi.

– Birkaç aracın görünümü düzeltildi.

– [Xbox] Synaptic Accelerator etkinken savaşa girmek artık oyuncu sağlık çubuğunun görüntülenmemesiyle sona ermiyor.

– [Xbox] Oyun kumandası bağlantı kesildi mesajı göründüğünde bir profilden çıkış yapılırken artık yanıt vermiyor.

– Ayarların sıfırlanmasıyla ilgili daha önceki bir sorun nedeniyle telemetri onay isteği bir kez daha görünecektir.

– Otomatik Aşkta Megabuilding H8'de asansör boşluğunun düşmesine neden olan bir sorun düzeltildi.



Kaynak: shiftdelete.net