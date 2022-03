PS Plus Nisan 2022 oyunları ortaya çıktı!

Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 için sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, Haziran 2022'den itibaren PS Now ile birleşerek yenilenmiş haliyle abonelerinin karşısına çıkacak. Bu kapsamda Xbox Game Pass servisine doğrudan rakip olması beklenen yeni PlayStation Plus, dört farklı abonelik paketiyle hizmet verecek.



Tabii mevcut PlayStation Plus hizmeti için de çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce Nisan 2022'de ücretsiz hale gelecek oyunlar ortaya çıktı.



PS Plus Nisan 2022 oyunları sızdırıldı



Hatırlanacağı üzere PS Plus, Mart 2022'de Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima: Legends ve Ghostrunner yapımlarını ücretsiz hale getirmişti.



Sony, PlayStation Plus Nisan 2022 oyunlarını henüz açıklamadı, ancak abonelerin güvenilir sızıntılarıyla yakından tanıdığı Dealabs tarafından sızdırıldı. Buna göre önümüzdeki ay üç oyun üyelerin beğenisine sunulacak.



Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

Slay the Spire (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Sony'nin yeni abonelik servisi ise Haziran 2022'de hayata geçecek ve Essential, Extra, Premium ve PS Now'ın aktif olmadığı ülkeler için Deluxe paketiyle abonelerin karşısına çıkacak.



PlayStation Plus Essential:



Aylık iki indirilebilir oyun

Özel indirimler

Kaydedilen oyunlar için bulut depolama

Online oyunlara erişim



PlayStation Plus Extra:



Essential paketindeki tüm ayrıcalıkları kapsıyor

PlayStation Studios ve üçüncü taraf geliştiricilerin oyunlarından oluşan önemli satış rakamlarına ulaşan yaklaşık 400 adet PS4 ve PS5 oyunu



PlayStation Plus Premium:



Essential ve Extra paketlerindeki tüm ayrıcalıkları kapsıyor

400 oyunluk kütüphanenin yanı sıra 340 oyunluk bir kütüphane daha

340 oyunluk kütüphanede orijinal PlayStation, PS2, PSP ve PS Now'daki PS3 oyunları mevcut.

PlayStation Now'ın mevcut olduğu ülkelerde Ekstra ve Premium paketlerinde sunulan orijinal PlayStation, PS2, PSP ve PS4 oyunlarını bulut ile PS4, PS5 ve PC üzerinden oynanabilecek.

Bu pakette oyunlar için özel deneme sürümleri de olacak. Bu sayede aboneler oyunları satın almadan önce deneyebilecekler.





(Kaynak: shiftdelete.com)