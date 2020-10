PS Plus ekim ayı ücretsiz PlayStation 4 oyunları erişime açıldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation 4 için oluşturduğu ücretli abonelik sistemi PS Plus, ekim ayına etkileyici bir giriş yaptı. An itibarıyla Avrupa ülkelerinde indirilebilen PS Plus ekim ayı ücretsiz oyunları, ilerleyen saatlerde ABD ve diğer bölgelerde de erişilebilir olacak. Oyunlar, kasım ayının ilk günlerine kadar herhangi bir ödeme yapmadan oynanabilecek.



PlayStation yetkilileri, kısa bir süre önce bir açıklama yaparak, PS Plus abonelerinin ekim ayında ücretsiz indirebilecekleri oyunları duyurmuşlardı. Bu oyunlar, PlayStation 4 için 319 TL karşılığında satın alınabilen Need for Speed Payback ve 284 TL değerindeki Vampyr isimli oyundu. Her iki oyun da PlayStation 4 sahiplerinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.



PS Plus abonelerine ekim ayı boyunca ücretsiz olarak sunulan Need for Speed Payback, bir fenomen haline gelen Need for Speed serisinin sevilen oyunlarından bir tanesi. 2017 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen gerek dinamikleri gerekse grafiksel kalitesiyle dikkat çekmeyi başaran oyun, oyunseverlere eşsiz bir deneyim yaşatacak türden.



Vampyr hakkında da birkaç kelam etmek gerekirse bu oyun, RPG tutkunlarının sevecekleri bir yapıya sahip. 1918 yılına dönüp Londra'ya gideceğiniz bu oyunda, vampire dönüşen Jonathan Reid isimli bir doktorun hikayesine dahil olacaksınız. Oyunun amacı ise Londra'da yayılan gribe karşı tedavi oluşturmak. Ancak bir vampir için bunun ne denli zor olduğunu tahmin edebilirsiniz.



PS Plus aboneliği edinmek için yapmanız gerekenler



Oyun fiyatları giderek daha da pahalı bir hal alıyor. Ancak PS Plus abonelik paketiyle yapacağınız harcamaları düşürebileceğinizi söyleyebiliriz. Bu bağlamda 3 farklı paket sunan Sony, 1 aylık abonelik için 23,99 TL, 3 aylık abonelik için 25 TL (aylık periyotta), 12 aylık abonelik için de 15 TL (aylık periyotta) ödeme yapmanızı istiyor. Üstelik aboneliğiniz devam ettiği sürece de geçmiş aylarda ücretsiz olarak sunulan PlayStation 4 oyunlarını oynamaya devam edebildiğinizi belirtelim.



Kaynak: webtekno