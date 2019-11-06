Premier Lig'den FIFA 20 hamlesi!

Tekrar başlayan büyük liglerin tamamında olduğu gibi sezona seyircisiz başlayacak olan Premier Lig, atmosferi daha çekici yapmak için FIFA 20'yi kullanmayı planlıyor.



Maçları canlı yayınlayacak olan 4 kanalın, televizyon yayınında FIFA 20 maçlarındaki gol ve taraftar seslerini kullanmayı gündemine aldığı kaydedildi.



Bununla birlikte FIFA'daki taraftar görüntülerinin de canlı yayın sırasında görüntüye adapte edilmesi fikrinin de görüşüldüğü belirtildi.



Liverpool'un 25 puan farkla lider olduğu Premier Lig, 17 Haziran'da tekrar başlayacak.



