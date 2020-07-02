Pokemon yeni açık dünya RPG'sini duyurdu

Canlı olarak yayınlanan özel bir etkinlikte The Pokemon Company, hayranlarının uzun süredir beklediği açık dünya Pokemon macerasını açıkladı. Uzun süredir devam eden RPG formülünün büyük bir evrimi olarak nitelendiren yeni oyun, Pokemon Legends: Arceus adı ile duyuruldu.



Pokemon hayranları tarafından heyecanla beklenen yeni oyun geliştiriciler tarafından "Pokemon dünyası için yeni bir meydan okuma ve yeni bir sınır sunan ön bir yapım olarak tanımlıyor.



Oyunun hikayesi, Sinnoh bölgesinde, diğer Pokemon oyunlarından çok daha önce göründüğü bir dönemde geçiyor ve Rowlet, Oshawott ve Cyndaquil gibi başlangıç seçenekleriyle Piplup gibi bir dizi ikonik canavarı içeriyor.



Yeni Pokemon Legends: Arceus oyununda oyuncular vahşi Pokemonları yakalamak için Pokemon'un davranışlarını inceleyebilecek ve onlara gizlice yaklaşarak poke topları fırlatabilecek.



Oyuncular ayrıca müttefik Pokemon'larıyla birlikte vahşi Pokemon'la da savaşabilecekler. Hayranları tarafından heyecanla beklenen yeni açık dünya RPG'sinin 2022'nin başlarında Nintendo Switch için piyasaya sürülmesi bekleniyor.



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