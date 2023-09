PlayStation Plus Deluxe zam geldi! 2023 PlayStation fiyatları

Sony geçen hafta PlayStation Plus hizmetine ABD'de yüzde 33 oranında zam yaptı. PS Plus Essential'ın fiyatı 59,99 dolardan 79,99 dolara, PS Plus Extra'nın fiyatı 99,99 dolardan 134,99 dolara, PS Plus Premium'un fiyatı ise 119,99 dolardan 159,99 dolara yükseldi.



Yapılan bu zam sonrası Türkiye'deki PS Plus fiyatlarında da okkalı bir artış bekleniyordu. Beklenen oldu ve bugün itibarıyla Sony, PlayStation Plus'un 12 aylık abonelik paketlerinde yaklaşık olarak yüzde 600'lük bir fiyat artışı gerçekleştirdi. Fakat zamlı tarife henüz bütün kullanıcılara yansıtılmadı.



2023 PLAYSTATİON FİYATLAR



PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:



🎮PlayStation Plus Türkiye fiyatına %600 zam geldi.



🔸Essential 240 TL'den 1.400 TL'ye çıktı.



🔸Extra 400,00 TL'den 2.340 TL'ye çıktı.



🔸Deluxe 460,00 TL'den 2.740 TL'ye çıktı.