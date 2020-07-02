PlayStation 6'nın planlanan çıkış yılı!

Sony ve AMD'nin birlikte gerçekleştirdikleri "Project Amethyst" adlı teknolojik sunum, PlayStation 6 için sızıntıların tekrar alevlenmesine neden oldu. Buna göre PS6 çıkış tarihinin 2027 olduğu öne sürülüyor. Donanım dünyasına dair verdiği isabetli bilgilerle tanınan NeoGAF forumundan KeplerL2, 2027'nin PS6 için resmi hedef yıl olduğunu ifade ederek "PS6'nın 2027'de çıkması sadece tartışılıyor değil, planlanıyor" yorumunda bulundu.



Sony ve AMD ortaklıkları bağlamında yayımlanan "From Project Amethyst to the Future of Play" adlı video sunumunda, geleceğin konsol teknolojileri üzerine üç önemli yenilik öne çıkarıldı. Bunlar arasında GPU çekirdeklerinin birlikte çalışmasını sağlayarak gerçek zamanlı yapay zeka araçlarını destekleme, ışın izleme işlemlerini üstlenerek ana shader çekirdeklerinin yükünü hafifletme ve verileri sıkıştırarak bellek bant genişliğini daha verimli kullanma yer alıyor.



PS6, 2027 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR



Bu teknolojiler, PlayStation 6'nın daha karmaşık görsel efektler, ray tracing performansı ve yüksek kare hızlarına odaklanarak geleceğe dönük bir mimariye sahip olacağını işaret ediyor. Her ne kadar bu bilgiler heyecan verici olsa da resmi doğrulama yok.



Sony ya da AMD tarafından yapılacak resmi duyuruları beklemek en doğrusu olacaktır. Öne sürülen 2027 çıkış tarihi büyük olasılıkla plan dahilinde olsa da arz-talep, üretim süreçleri, teknik zorluklar gibi faktörler gecikmeye sebep olabilir.



