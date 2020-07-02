PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte PlayStation 5'in satış ücreti

PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak. *Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir."



Sony Türkiye'den yapılan açıklama: "

19 Kasım'da piyasaya sürülecek olan PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı.Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Türkiye fiyatını nihayet açıkladı. 19 Kasım itibarıyla satışa sunulacağı daha önceden açıklanmış olan PlayStation 5, disk sürücülü (Ultra HD Blu-ray) sürümü ile Türkiye'de 8.299 TL fiyat etiketine sahip olacak.PlayStation 5 Digital Edition modeli ise Türkiye'de 2021 yılında satışa sunulacak ve fiyatı, satışa sunulmasına yakın bir tarihte açıklanacak. Bu arada Sony'nin PlayStation 5'in fiyatı için satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve yürürlükteki mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceği uyarısında bulunduğunu da belirtelim.