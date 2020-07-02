PlayStation 5 özel kulaklığı Türkiye fiyatı belli oldu!

Yeni nesil konsolların tanıtılmasıyla birlikte Xbox ve PlayStation gündemden düşmüyor. Yarın Avrupa ve Türkiye için çıkış yapacak olan PlayStation 5'in kendisi kadar aksesuarları da dikkat çekiyor.



Cihazın, geçtiğimiz günlerde kontrolcüsünün fiyatını görmüştük, şimdi ise PlayStation 5 özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Türkiye fiyatı belli oldu.



PlayStation 5 kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless ön siparişe çıktı! Fiyatı cep yakıyor



Kısa süre önce, PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense fiyatı belli olmuştu. 1.099 TL fiyat etiketine sahip olan kontrolcü sosyal medyada da gündeme gelmişti. Şimdi de konsolun kulaklığının fiyatı belli oldu.



PlayStation 5 özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Türkiye fiyatı 1.569 oldu. Bu kulaklık yurt dışında ise 100 dolar fiyat etiketiyle tüketici karşısına çıkıyor. Tıpkı kontrolcü fiyatı gibi bu kulaklık da tüketicileri fiyatıyla üzecek diyebiliriz.



Fiyatının belli olmasının ardından kulaklığın özelliklerine de kısaca göz atalım. Cihazın en çok öne çıkan özelliği; sesin her yönden geldiğini hissettiren 3 boyutlu ses teknolojisi diyebiliriz. Öte yandan kulaklıkta, gürültü engelleyici özelliğine sahip çift mikrofon da bulunuyor. PS5 Pulse 3D Wireless'ın dikkat çeken bir yönü de pil ömrü oluyor. Cihaz 12 saate kadar kablosuz kullanım imkanı sunuyor.



Kaynak: shiftdelete



