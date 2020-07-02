PlayStation 5 Oyunlarının Heves Kaçıran Türkiye Fiyatları Ortaya Çıktı

Yeni PlayStation Store'un bazı kullanıcıların erişimine açılmasıyla birlikte PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları da ortaya çıkmış oldu. Listede şu an için tüm PlayStation 5 oyunları bulunmasa da en azından şu anki fiyatları incelediğimizde en 'uygun fiyatlı' PlayStation 5 oyununun 459 TL olacağını söyleyebiliriz.
PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları
Birinci parti oyunlar:
- Demon's Souls Remake 619 TL
- Demon's Souls Remake Deluxe 779 TL
- Destruction AllStars 619 TL
- Destruction AllStars Deluxe 699 TL
- Spider-Man: Miles Morales 459 TL
- Spider-Man: Miles Morales Ultimate 619 TL
- Sackboy: A Big Adventure 539 TL
- Sackboy: A Big Adventure Deluxe 699 TL
Üçüncü parti oyunlar:
- Godfall 569 TL
- Godfall Deluxe 709 TL
- Godfall Ascended 799 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War 569 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate 669 TL
- Assassin's Creed Valhalla 499 TL
- Assassin's Creed Valhalla Gold 599 TL
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate 649 TL
- Far Cry 6 499 TL
- Far Cry 6 Gold 599 TL
- Far Cry 6 Ultimate 649 TL
- Hitman 3 499 TL
- Hitman 3 Deluxe 639 TL
- Watch Dogs: Legion 499 TL
- Watch Dogs: Legion Gold 599 TL
- Watch Dogs: Legion Ultimate 649 TL
Yukarıdaki listede bulunan oyunlardan Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion ya da Hitman 3'ün PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz. Ancak Call of Duty: Black Ops Cold War için Cross-Gen paketi satın almanız gerekiyor.
Oyun stüdyoları, neredeyse 20 yıldır oyunları 60 dolar/euro fiyat etiketiyle satışa sunuyordu ve buna rağmen döviz kuru nedeniyle Türkiye'deki oyun fiyatları günden güne artmaya devam ediyordu.
Oyun stüdyoları, 60 dolarlık fiyat etiketinin artık geliştiricilerin maliyetlerini karşılamadığını ifade ederek yeni nesil konsollar ile birlikte fiyatları 70 dolar seviyesine çekeceklerini açıkladılar. Bu da Türkiye'de zaten yüksek olan oyun fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak. İlerleyen dönemlerde 1.000 TL'lik oyunlarla tanışmamız çok da sürpriz olmayabilir.
Oyun demişken; Vatan Bilgisayar, 19 Kasım itibarıyla resmen satışa sunulacak olan PlayStation 5'i ön siparişe açtı. Ancak daha önce kendi gerçekleştirdiğimiz ön sipariş testlerinde "ürün sepete eklenemedi" hatası ile karşılaşmıştık.
Kaynak: webtekno.com