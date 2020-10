PlayStation 5 Oyunlarının Heves Kaçıran Türkiye Fiyatları Ortaya Çıktı

PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları

Birinci parti oyunlar:

Demon's Souls Remake 619 TL

Demon's Souls Remake Deluxe 779 TL

Destruction AllStars 619 TL

Destruction AllStars Deluxe 699 TL

Spider-Man: Miles Morales 459 TL

Spider-Man: Miles Morales Ultimate 619 TL

Sackboy: A Big Adventure 539 TL

Sackboy: A Big Adventure Deluxe 699 TL

Üçüncü parti oyunlar:

Godfall 569 TL

Godfall Deluxe 709 TL

Godfall Ascended 799 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War 569 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate 669 TL

Assassin's Creed Valhalla 499 TL

Assassin's Creed Valhalla Gold 599 TL

Assassin's Creed Valhalla Ultimate 649 TL

Far Cry 6 499 TL

Far Cry 6 Gold 599 TL

Far Cry 6 Ultimate 649 TL

Hitman 3 499 TL

Hitman 3 Deluxe 639 TL

Watch Dogs: Legion 499 TL

Watch Dogs: Legion Gold 599 TL

Watch Dogs: Legion Ultimate 649 TL

ek bir ücret ödemeden

60 dolar/euro fiyat etiketiyle satışa sunuyordu

Ayın başlarında sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Sony'nin bu ay içinde yeni bir PlayStation Store yayınlayacağını aktarmıştık ve iki gün önce de yeni PlayStation Store'dan ilk ekran görüntülerinin ortaya çıktığını bildirmiştik.Yeni PlayStation Store'un bazı kullanıcıların erişimine açılmasıyla birlikte PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları da ortaya çıkmış oldu. Listede şu an için tüm PlayStation 5 oyunları bulunmasa da en azından şu anki fiyatları incelediğimizde en 'uygun fiyatlı' PlayStation 5 oyununun 459 TL olacağını söyleyebiliriz.Yukarıdaki listede bulunan oyunlardan Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion ya da Hitman 3'ün PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzuPlayStation 5'e yükseltebilirsiniz. Ancak Call of Duty: Black Ops Cold War için Cross-Gen paketi satın almanız gerekiyor.Oyun stüdyoları, neredeyse 20 yıldır oyunlarıve buna rağmen döviz kuru nedeniyle Türkiye'deki oyun fiyatları günden güne artmaya devam ediyordu.Oyun stüdyoları, 60 dolarlık fiyat etiketinin artık geliştiricilerin maliyetlerini karşılamadığını ifade ederek yeni nesil konsollar ile birlikte fiyatları 70 dolar seviyesine çekeceklerini açıkladılar. Bu da Türkiye'de zaten yüksek olan oyun fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak. İlerleyen dönemlerde 1.000 TL'lik oyunlarla tanışmamız çok da sürpriz olmayabilir.Oyun demişken; Vatan Bilgisayar, 19 Kasım itibarıyla resmen satışa sunulacak olan PlayStation 5'i ön siparişe açtı. Ancak daha önce kendi gerçekleştirdiğimiz ön sipariş testlerinde "ürün sepete eklenemedi" hatası ile karşılaşmıştık.