Playstation 5 oyun kontrol cihazı tanıtıldı

Sony Playstation'dan yapılan açıklamada yeni oyun konsolunun kontrol cihazı DualSense'in ilk görselleri yayınlandı.

Oyunseverlerin uzun süredir beklediği Playstation 5'in oyun kontrolcüsü resmen tanıtıldı.

Yapılan duyuruda DualSense kontrol cihazının görselleri görücüye çıkarıldı. Onlarca tasarım arasından seçilen oyun kontrol cihazında Sony'nin radikal bir değişikliğe giderek beyaz renklerden oluşması dikkat çekti.

Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4'e oranla daha yüksek seviyede olduğu belirtilirken L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı velirtildi.

Üzerinde hoperlör ve mikrofon da olan yeni kontrol cihazı ile ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.





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