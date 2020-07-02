Play Station 5'in fiyatı ve çıkış tarihi duyuruldu

Yeni nesil konsol savaşları olarak da adlandırabileceğimiz PlayStation 5 ve Xbox Series X arasındaki rekabeti tam olarak belirleyecek bilgi bugün paylaşıldı. Sony'nin 16 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği canlı yayında uzun zamandır merak edilen PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatları açıklandı.Bilindiği üzere Xbox, Series S ve Series X olmak üzere iki adet konsolunu duyurdu ve bu konsolların fiyatları da açıklandı. İki konsolun Türkiye fiyatları resmi bir şekilde duyuruldu ancak bu duyuru kısa bir süre sonra kaldırıldı. Yine de birçok tüketici bu fiyatları öğrendi ve gözler, bugüne kadar gizemini koruyan PlayStation 5 fiyatlarına çevrildi.Sony, birçok oyunu ve PlayStation Plus Collection isimli özelliğini tanıttığı etkinliğinin sonunda birçok kişinin uzun bir süredir merak ettiği konu olan PlayStation 5 fiyatlarına da ışık tuttu. Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olarak iki seçenekle gelen oyun konsollarının fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, 499,99 euroluk (yaklaşık 4.425 TL + vergiler) fiyatıyla hayranlarıyla buluşurken PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı 399,99 euroluk (yaklaşık 3.540 TL + vergiler) olarak belirlendi.(Webtekno)