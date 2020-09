Piyasaya çıkacak PC oyunları: Ekim ve Kasım

Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak PC oyunları için bir çok oyuncu sabırsızlanıyor. Özellikle bir çok oyuncunun heyecanla beklediği iki dev bulunuyor. Cyberpunk 2077 ve Assassin's Creed: Valhalla.



İşte Ekim ve Kasım aylarında piyasaya çıkacak PC oyunları



Drake Hollow: 1 Ekim

Drake Hollow, Fortnite'ın battle royale modu ortaya çıkmadan önceki hali gibi görünüyor. Kendinizi savunmak için yapılar inşa edeceğiniz ve The Feral adlı canavarlarla savaşacağınız bir co-op oyun.



Star Wars Squadrons: 2 Ekim

EA'nın yayınlayacağı X-Wing ve TIE Fighter'lar ile çarpışacağımız Star Wars temalı bir simülasyon oyunu. Daha önce X-Wing ve TIE Fighter uçurmayı hayal ettiyseniz bu oyun tam size göre.



Baldur's Gate 3: 6 Ekim (Erken Erişim)

Divinity: Original Sin 2'den sonra geliştirici ekip Larian, RPG tasarım ve yeteneklerini yeni Baldur's Gate'e ödünç veriyor. Baldur's Gate 3 erken erişim ile yayınlanacak ve oyunun sadece ilk bölümü yer alacak.



I Am Dead: 8 Ekim

Ölü bir müze küratörü hakkında geçen bir bulmaca-macera oyunu. Sevimli bir adayı yanardağdan kurtarmak için hayalet güçlerimizi kullanıyoruz.



Second Extinction: 13 Ekim (Erken Erişim)

The Hunter: Call of the Wild'a benziyor ancak geyik yerine dev dinozorları avlıyorsunuz.



Age of Empires 3 Definitive Edition: 15 Ekim

Age of Empires serisinin en az sevilen oyunu, remaster versiyonu ile hayran kazanabilir. Sonuçta strateji oyunlarını seven büyük bir kitle var.



Amnesia Rebirth: 20 Ekim

Oyunun adı ne kadar remaster ya da remake versiyonuymuş gibi dursa da aslında tamamen yeni bir Amnesia oyunu. Ayrıca bu yılın en ürkütücü oyunlarından birisi.



Lego Star Wars: The Skywalker Saga: 27 Ekim

Lego oyunları her zaman eğlenceli olmuştur. Üstelik bu oyun Star Wars'un 9 filminden de olaylar içeriyor. Sırf bu yüzden oyunu oynamak isteyecek oyuncular olabilir.



World of Warcraft Shadowlands: 27 Ekim

World of Warcraft'a gelecek olan yeni bir güncelleme, WoW'a gelen güncellemeler genellikle büyük ses getiriyor. Oyundan sıkılan hayranların büyük bir çoğunluğu, her büyük güncellemeden sonra oyuna dönüş yapıyorlar.



Watch Dogs Legion: 29 Ekim

Ubisoft'un geliştirdiği açık dünya hacker oyunu, ilk oyun için GTA katili denmişti ama hiç de öyle olmamıştı, oyun resmen bug havuzuydu. Watch Dogs Legion serinin en güncel oyunu olmakla birlikte öldüğünüzde bir daha dirilmeyen karakterlere sahip.



The Dark Pictures Anthology: Little Hope: 30 Ekim

Until Dawn'a benzer bir yapıya sahip, yine hayatta kalmaya çalıştığınız korku draması. Grafikler ve karakter animasyonları etkileyici görünüyor.



Dirt 5: 6 Kasım

Codemasters'ın en yeni off-road yarış oyunu. Dirt oyunları tipik bir şekilde oldukça iyilerdir. Ayrıca beklenildiği gibi bu dört elementi içerir: Çamur, Kar, Buz ve Kum.



Assassin's Creed: Valhalla: 10 Kasım

Oynanış görüntülerinin ortaya çıkmasıyla kafalardaki soru işaretlerinin bir kısmı giderken bir kısmı da gidenlerin yerine gelmişti. Oynanış olarak Assassin's Creed: Origins'i anımsatıyordu. Yine de Viking temalı bir Assassin's Creed oyununa kim hayır diyebilir ki?



Prodeus: 10 Kasım

Hızlı oynanışa sahip nişancı oyunu, animasyonları Quake'e benzerken grafikleri ilk Doom oyununu anımsattı. Yine de eğlenceli duruyor.



Destiny 2: Beyond Light: 10 kasım

Destiny 2'nin bir sonraki genişleme paketi olan Beyond Light, Stasis adında yeni bir temel güç, yeni görevler ve yeni loot mekanları kazandırıyor.



The Falconeer: 10 Kasım

Bir uçak uçurmak yerine bir şahinin sırtına bindiğiniz ve it dalaşı yaptığınız ilginç ama güzel bir oyun.



Call of Duty: Cold War: 13 kasım

Bir sonraki Call of Duty oyunu. Tanıtım videosunda Trabzon bölümünün yayınlanması kalplerimizi çalmıştır. Yine aksiyonu bol, güzel grafiklere ve animasyonlara sahip bir oyun geliyor.



Yakuza: Like a Dragon: 13 Kasım

Japonya'da hali hazırda yayınlanan oyun, PC için Avrupa'da 13 Kasım'da çıkacak. Sıra tabanlı dövüş sistemine geçen oyun, baş karakter Ichiban Kasuga ile Yokohoma'yı sarsıyor.



Cyberpunk 2077: 19 Kasım

CD Projekt Red'in Witcher 3'ten sonra geliştirdiği büyük RPG'si olan Cyberpunk 2077, Night City'yi, bir sürü yan görevi ve Keanu Reeves'i vaat ediyor. Cayberpunk 2077, Cayberpunk RED'den sonraki zaman çizelgesini anlatıyor.



Kaynak: shiftdelete.net