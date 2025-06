Pillars Of Eternity 3 Baldur's Gate 3 Gibi Olacak

CRPG dünyasının sevilen serilerinden Pillars of Eternity için üçüncü oyun beklentisi hiç azalmıyor. Obsidian Entertainment'ın efsanevi yönetmeni Josh Sawyer, yeni bir Pillars of Eternity oyunu üzerinde şu an çalışmasa da, olası bir devam oyununun nasıl olacağına dair ipuçları verdi. Gamepressure'a konuşan Sawyer, yeni bir oyunun Baldur's Gate 3'teki gibi modern bir 3D çevreye sahip olabileceğini söyledi.



Pillars Of Eternity 3 İçin Neler Düşünülüyor?

Sawyer'a göre Pillars of Eternity 2: Deadfire harika mekaniklere sahip olsa da, izometrik kamera açısı yüzünden çevre dinamikleri sınırlı kalıyor. Baldur's Gate 3 gibi tam 3D bir ortam ise yüksekliğin ve dinamik arazilerin oynanışı zenginleştireceğini kanıtlamış durumda. Sawyer, yeni bir Pillars oyununda bu yaklaşımı görmek istediğini dile getirdi.



Sawyer, "Deadfire'daki mekanikler, üzerine eklenen çevre unsurları, yükseklik tehlikeleri ve dinamik arazilerle birleşirse ortaya harika bir deneyim çıkar," diyerek hayranları heyecanlandırdı. Böyle bir oyunun, Dungeons & Dragons kurallarına bağlı kalmayan daha özgür bir RPG yapısı sunabileceğini de belirtti.



Obsidiancephesinde şu sıralar hareketli günler yaşanıyor. Stüdyo, 29 Temmuz'da erken erişime açılacak Grounded 2 ve 29 Ekim'de çıkacak The Outer Worlds 2 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu nedenle Pillars of Eternity 3 için yakın vadede bir duyuru beklenmiyor. Yine de Josh Sawyer'ın bu açıklamaları, hayranların umutlarını taze tuttu. Kim bilir, belki de bir gün Baldur's Gate 3 kalitesinde bir Pillars of Eternity oyunu görmek mümkün olur!