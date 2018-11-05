Phillip Cocu'ya Football Manager sürprizi!

'deki görevine son verilen, ülkesi Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Voetbalzone sitesi, Cocu'yuda denedi.Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cocu'yu Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'in başına geçiren Hollandalılar, Cocu'nun Groningen'de neler yapabileceğini test etti.Groningen'deki ilk basın toplantısında ''Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulüp için yardımcı olabilirim ama sabırlı olmamız şart.'' diyen Cocu, transfere 2.5 milyon euro harcayarak sezona başladı.Ancak tıpkı gerçek hayatta Fenerbahçe kariyerindeki gibi Football Manager'da da Cocu'nun sezon başı pek iyi başlamadı. Groningen ile sezona giren Hollandalı teknik adam, ilk maçında Vitesse karşısında takımını 2-0 öne geçirse de sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ardından De Graafschap ile 0-0 berabere kalan Coculu Groningen Zwolle ile de 2-2 berabere kaldı ve puan kayıplarına devam etti.İlk 3 maçta 2 puan alabilen Groningen, ardından sürpriz bir şekilde Ajax'ı 1-0 yenerek ilk galibiyetine 4. haftada ulaştı.Hollanda basını, Cocu'nun Türkiye'deki zor şartların ardından Groningen'de Football Manager kariyerinin fena olmadığını belirtirken gerçek hayatta Hollandalı teknik adamın ne yapacağının merak konusu olduğunu kaydetti.