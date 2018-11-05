Phillip Cocu'ya Football Manager sürprizi!
Hollanda basını, Fenerbahçe'deki görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu'yu bir de Football Manager'da denedi.
Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu, ülkesi Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Voetbalzone sitesi, Cocu'yu Football Manager 2019'da denedi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cocu'yu Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'in başına geçiren Hollandalılar, Cocu'nun Groningen'de neler yapabileceğini test etti.
GRONINGEN İLE SEZONA BAŞLANGIÇ
Groningen'deki ilk basın toplantısında ''Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulüp için yardımcı olabilirim ama sabırlı olmamız şart.'' diyen Cocu, transfere 2.5 milyon euro harcayarak sezona başladı.
FENERBAHÇE'DEKİ GİBİ BAŞLADI
Ancak tıpkı gerçek hayatta Fenerbahçe kariyerindeki gibi Football Manager'da da Cocu'nun sezon başı pek iyi başlamadı. Groningen ile sezona giren Hollandalı teknik adam, ilk maçında Vitesse karşısında takımını 2-0 öne geçirse de sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ardından De Graafschap ile 0-0 berabere kalan Coculu Groningen Zwolle ile de 2-2 berabere kaldı ve puan kayıplarına devam etti.
AJAX SÜRPRİZİ
İlk 3 maçta 2 puan alabilen Groningen, ardından sürpriz bir şekilde Ajax'ı 1-0 yenerek ilk galibiyetine 4. haftada ulaştı.
''FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN FENA DEĞİL...''
Hollanda basını, Cocu'nun Türkiye'deki zor şartların ardından Groningen'de Football Manager kariyerinin fena olmadığını belirtirken gerçek hayatta Hollandalı teknik adamın ne yapacağının merak konusu olduğunu kaydetti.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cocu'yu Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'in başına geçiren Hollandalılar, Cocu'nun Groningen'de neler yapabileceğini test etti.
GRONINGEN İLE SEZONA BAŞLANGIÇ
Groningen'deki ilk basın toplantısında ''Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulüp için yardımcı olabilirim ama sabırlı olmamız şart.'' diyen Cocu, transfere 2.5 milyon euro harcayarak sezona başladı.
FENERBAHÇE'DEKİ GİBİ BAŞLADI
Ancak tıpkı gerçek hayatta Fenerbahçe kariyerindeki gibi Football Manager'da da Cocu'nun sezon başı pek iyi başlamadı. Groningen ile sezona giren Hollandalı teknik adam, ilk maçında Vitesse karşısında takımını 2-0 öne geçirse de sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ardından De Graafschap ile 0-0 berabere kalan Coculu Groningen Zwolle ile de 2-2 berabere kaldı ve puan kayıplarına devam etti.
AJAX SÜRPRİZİ
İlk 3 maçta 2 puan alabilen Groningen, ardından sürpriz bir şekilde Ajax'ı 1-0 yenerek ilk galibiyetine 4. haftada ulaştı.
''FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN FENA DEĞİL...''
Hollanda basını, Cocu'nun Türkiye'deki zor şartların ardından Groningen'de Football Manager kariyerinin fena olmadığını belirtirken gerçek hayatta Hollandalı teknik adamın ne yapacağının merak konusu olduğunu kaydetti.
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