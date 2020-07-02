PES'in adı değişti, ve artık bedava!

Konami, PES'in adının eFootball olarak değiştiğini ve tüm platformlarda artık ücretsiz oynanacağını açıkladı.



PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S için sonbaharın başlarında yeni oyun çıkmış olacak. iOS ve Android versiyonları ise daha sonra gelecek.



Lionel Messi ve Neymar, eFootball'un uluslararası elçileri olarak görev yapacak.



Ayrıca Andres Iniesta ve Gerard Pique, hücum ve defans sistemlerinin geliştirilmesinde profesyonel danışmanlar olarak yeni çıkacak oyuna katkıda bulundular.



Konami'den yapılan açıklamaya göre, eFootball 2022'nin PES oyunlarından en büyük farkı, kullandığı oyun motoru olacak.



Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.



eFootball 2022 ilk planda 9 takımla oynanabilecek ve yalnızca gösteri maçları yapılacak. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımların eklenmesi söz konusu.



Oyun, aynı zamanda çapraz platform desteğine sahip olacak. Böylece Playstation'da oyunu oynayan bir kişi, farklı konsoldan biriyle karşılaşabilecek.



