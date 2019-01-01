PES 2019'a 2 lig daha ekleniyor!

PES 2019'a 25 Ekim'de Data Pack 2.0 güncellemesi gelecek ve yama ile birlikte yeni ligler ve yeni stadlar oyuna eklenecek.





Türkiye Ligi'ninde içinde bulunduğu birçok lige sahip olan PES serisinde aslında en büyük eksiklik lisanslı lig sayısı. Oyun yıllar geçse de lisanslı lig sayısında büyük bir artışa gidemiyor. Özellikle büyük liglerin lisanslarını almakta zorlanan oyun yeni güncellemeyle birlikte 2 lige daha lisanslı olarak yer verecek.





Bunlardan birincisi son yıllarda yıldız oyuncuları almasıyla adını duyuran CSL yani Çin Süper Ligi olacak. Bununla birlikte birçok yıldız oyuncuyu lisanslı olarak kadroya katmayı başaran PES 2019'a eklenecek diğer lig ise Tayland Ligi. Bu hamle ile uzakdoğu pazarında bir artış söz konusu olacakken batı pazarına hiç bir etki yaratamayacaklardır.







Son derece eksik olan lisanslı lig sayısında artışa gitmeleri PES açısından güzel olsa bile yapacakları en büyük yenilik büyük liglerin lisanslarını alabilmek gibi duruyor. Oyunun yeni güncellemesiyle birlikte özellikle savunma aktörlerinin daha doğru hamleler yapmasına yarayacak güncellemeler gelecek. Diğer yenilikler ise AS Monaco'nun stadı Stade Louis II ve yakın zamanda güçlü bir birlikteliğe imza attıkları eFootball.Pro'nun sahnesi olan eFootball.Pro Arena'nın oyuna eklenmesi olacak. PES serisinde vazgeçemiyorsanız işte tam size göre olan PES 2019'un en iyi 10 golünü izleyebilirsiniz.







