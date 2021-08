PES 2013 ile hafızalarımıza kazınan 8 şarkı:

Michel Telo - Ai Se Eu Te Pego

Teeth - See Spaces

Oberhofer - Gold

Imagine Dragons - On Top of the World

Savoir Adore - Dreamers

Rednek - They Call Me

El Negro 5 Estrellas - Suename El Timbal

Vakero - Tu Pai

Yaklaşık 20 senedir hayatımızda olan ve futbol oyunlarının vazgeçilmezi PES, her sene oyunun çeşitli kısımlarında yer verdikleri müzikleriyle de konuşuluyor. Geniş müzik tarzı aralıklarına oyunlarda yer veren PES'in belki de en güzel müzik albümü PES 2013 versiyonunda bulunuyor.Imagine Dragons'dan Michel Telo'ya kadar birçok dünyaca ünlü sanatçının ve grubun şarkılarına yer verilen PES 2013, bu müzikler ile bizleri gaza getirip bir dönem sabah akşam PES oynamamıza neden olmuştu. Durum böyle olunca da bu şarkıları unutmak bir hâyli zor olabiliyor. Gelin hep beraber PES 2013 ile akıllara kazınan şarkılara yakından bir göz atalım.İspanyolların karamsar bir şarkısına rastlamak neredeyse imkansız gibi bir şey. Müzik kültürü bakımından hep cıvıl cıvıl olan İspanyol şarkıları, bizleri gaza getiriyor ve genel olarak iyi hissetmemizi sağlıyor. Belki de İspanyol müziğinin en çok sevilen ve dinlenen şarkılarından biri olan Ai Se Eu Te Pego, tabii ki de tereddütsüz bir şekilde PES 2013 şarkı listesinde yerini alıyor.2010'lu yılların popülerleşen Dans/Elektronik müzik türüne ait olan See Spaces, 2010 yılında çıkış yapmasına rağmen asıl başarısını PES 2013 şarkı listesinde yer aldıktan sonra yakalıyor. 80'ler ve 90'ların Synthesizer seslerini modern Pop vokaller ile birleştiren Teeth grubu, See Spaces gibi dinleyenleri gaza getiren bir parça ortaya çıkarıyor.Tabii ki Oberhofer grubunun Gold şarkısı gibi bir Indie, Alternatif Rock şarkısı olmadan bir futbol oyunu da olmaz. Futbol oyunlarının artık bir geleneği hâline gelen Alternatif Rock parçaları kullanma olayı, PES 2013'te de çok güzel bir şarkıyla taçlandırılıyor. 2012 yılında piyasaya sürülen Gold, adeta bir araba reklamı parçası havasıyla oldukça tatlı, hareketli ve güzel bir Indie parça olarak karşımıza çıkıyor.Dünyaca ünlü olan ve Indie/Pop ve Alternatif Rock karışımı parçalarıyla neredeyse kendi türlerini yaratan Imagine Dragons tüm dünyada olduğu gibi futbol oyunları camiasında da oldukça sevilen bir grup.PES 2013 şarkı listesinde On Top of the World parçasıyla yer alan Imagine Dragons, ayrıca PES 2015, FIFA 2013, FIFA 2015 ve FIFA 2019 gibi oyunlarda da şarkılarıyla yer alıyor. Reklam değeri olan ve genel olarak hareketli parçalar üreten grup, oyun dünyasında en çok şarkıları kullanılan gruplardan biri.Listemizin bir diğer bağımsız Indie şarkısı olan ve bu sefer işin içine biraz da elektronik dokunuşlar katan Savoir Adore - Dreamers, PES 2013'te dinlemeye doyamadığımız parçalardan. Hafif durgun Pop vokallerin üzerine hareketli Funk gitar ritimleri ve davulları ile eşlik edilen Dreamers, oldukça güzel ve hoş bir tezat oluşturmayı başarıyor.2012 yılında çıkan Dreamers isimli albümün aynı isimli bu parçası, yine PES 2013 ile birlikte hak ettiği ilgili ve değeri yakalayan şarkılardan biri olarak karşımıza çıkıyor.Listemizin belki de en garip şarkısı olan They Call Me, ABD merkezli bir değişik müzik grubu Rednek'in en bilinen şarkılarından. İlk olarak elektronik/dans olarak başlayıp Reggae vokallariyle devam edip ardından Dubstep moduna geçen şarkıyı takip etmek ve birkaç saniye sonra ne geleceğini takip etmek bir hâyli güç. Yine de bu müzikal kaostan keyifli bir iş çıkaran Rednek, They Call Me şarkılarıyla beraber bir dönemin müzik tarzı karmaşasına da gönderme yapıyor.Çalmaya başladığı andan itibaren bizleri Brezilya'da düzenlenen bir Dünya Kupası'nda gibi hissettiren Plomo Plomo; belki de PES 2013 şarkı listesinin en çok gaza getiren parçası olarak karşımıza çıkıyor. Brezilya Rio Karnavalı'ndan çıkma müzikler ile Hip-Hop tarzında söylenen Plomo Plomo, PES 2013'e en çok yakışan şarkılardan birisi. Sanatçı El Negro 5 Estrellas hakkında ise günümüzde pek bir bilgi bulunmuyor. Plomo Plomo şarkısıyla tek parçalık yıldızı parlayan El Negro 5 Estrellas şu an piyasada pek aktif değil.Vakero'nun 2011 yılında çıkan aynı isimli albümünde bulunan Tu Pai, yine Latin havasını estiren bir diğer şarkı. Elektronik alt yapısının üzerine çalınan Reggae gitarlar ve Hip-Hop/Pop vokaller ile iyi bir iş çıkartan Tu Pai, yıldızı PES 2013 ile parlayan şarkılardan. PES 2013 şarkı listesinde yer aldığı dönem piyasada adından söz ettiren Vakero ise El Negro'nun aksine müzik kariyerine aktif bir şekilde devam eden isimlerden biri.WebTekno