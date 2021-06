PC'nin sevilen oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlar için yayınlandı

ABD merkezli bağımsız oyun geliştiricisi tinyBuild, ilk olarak PC ve konsollar için yayınlanan sevilen oyunu Secret Neighbor'un iOS platformuna geleceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Kısa bir ön sipariş döneminin ardından oyun, bugün itibarıyla iOS cihazlar için indirilebilir oldu .



Hello Neighbor evreninde geçen Secret Neighbor, " çok oyunculu sosyal korku oyunu " olarak nitelendiriliyor. Oyunda bir grup davetsiz misafir, yani oyuncular; arkadaşlarını Komşu'nun (Neighbor) ürkütücü bodrum katından kurtarmaya çalışıyor.



Secret Neighbor nasıl bir oyun?





Hello Neighbor'un çok oyunculu versiyonu olan Secret Neighbor'da 6 kişilik bir grup, büyük bir evin içinde dolaşarak gizemli bodrum katına ulaşmaya çalışıyor. Ancak gerekli anahtarları ve materyalleri toplayana kadar evin içerisinde epeyce bir vakit geçirmek gerekiyor ki bodrum kapısını açmak için sadece 15 dakikanız olduğu için zaman yönetimi de oldukça önemli. Bu nedenle arkadaşlarınızla sağlam bir planlama yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.



Öte yandan tüm bunlar olurken Komşu, her an diğerlerinin kılığına girerek size gerilim dolu anlar yaşatabiliyor. Bu durum da doğal olarak oyunda bir kişinin söylediği kişi olup olmadığı konusunda daha dikkatli olmanızı gerektiriyor.



İlk etapta PC ve Xbox için piyasaya sürülen Secret Neighbor'u bugünden itibaren ücretsiz bir şekilde iOS App Store'dan indirebilirsiniz. Oyunu oynayabilmek için ' iOS 10 ve üzeri' , ' iPadOS 10 ve üzeri' ya da ' macOS 11 ve üzeri' işletim sistemini çalıştıran bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. Oyunun dosya boyutu ise 2,7 GB büyüklüğünde.



Kaynak: WebTekno