PC kullanıcılarına müjde: DualSense için PS5 zorunluluğu kalkıyor

Sony'nin PlayStation 5 ile birlikte tanıttığı DualSense oyun kontrolcüsü, uyarlanabilir tetikleyicileri ve dokunsal geri bildirim desteği gibi özellikleriyle hem konsol hem de bilgisayar kullanıcılarına keyifli ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor.



USB-C girişi veya Bluetooth ile doğrudan bir Windows ve macOS işletim sistemine sahip bilgisayara bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, ilgili oyunun da desteklemesi şartıyla kontrolcünün tüm özelliklerinden eksiksiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ancak DualSense, güncelleme desteği konusunda bilgisayar kullanıcılarını pek memnun etmiyor.



DualSense, bilgisayarda PS5 olmadan güncellenebilecek



Bu memnuniyetsizliğin en büyük sebebi ise: yazılım güncellemelerinin doğrudan bilgisayarda yapılamaması. Sony'nin DualSense için yayınladığı bir güncellemeyi yalnızca PlayStation 5 ile yükleyebilirsiniz. Bu durum, sadece kontrolcüyü satın alıp PS5'i olmayan kullanıcılar için sorun teşkil ediyor.



Sony, DualSense'in Windows ve Mac'te güncellenebilmesini sağlayacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak şirketin web sitesinde bulunan ve sonradan silinen bir kullanıcı lisans sözleşmesinde DualSense için bir Updater (Güncelleyici) uygulaması geliştiriliğinden bahsediyor ve iyi haber şu ki: bu uygulama PC'de kullanılacak.



Uygulama sayesinde kontrolc doğrudan bilgisayarda güncellenebilecek ve PS5'e gerek kalmayacak. Bir başka deyişle Sony, DualSense'i PC kullanıcıları için tamamen bağımsız hale getirecek. Bu aynı zamanda şirketin, DualSense'in Windows ve Mac cihazlarla uyumluluğunu ileride daha fazla artıracağı anlamına da geliyor.



Tabii oyuncuların istediği tek şey DualSense'i bilgisayarda güncellemek değil. Şu anda sınırlı sayıda bilgisayar oyunu kontrolcüyü destekliyor ve bunların sayısının artması bekleniyor. Bu arada DualSense'in güncel olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Aksesuarlar > Kontrolcüler bölümüne girebilirsiniz.



Sizler DualSense'i bilgisayarda kullanıyor musunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.



(Kaynak: shiftdelete.com)







