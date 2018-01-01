Paris takımı kadrosunu açıkladı!

Bu sene Overwatch League'e katılan Paris henüz takım ismini açıklamamış olsa da kadrosunu açıkladı. Los Angeles Valiant ve Philadelphia Fusion gibi Overwatch League takımlarından da oyuncular bulunduran takımda Contenders Europe şampiyonu Eagle Gaming'den de oyuncular bulunuyor. Takımın tam kadrosu ise şu şekilde:





Terence "SoOn" Tarlier ( DPS )

Nicolas "NiCO" Moret ( DPS )

George "ShaDowBurn" Goshcha ( DPS )

Karol "Danye" Szcześniak ( DPS )

Benjamin "BenBest" Dieulafait ( Tank )

Finnbjörn "Finnsi" Jonasson ( Tank )

Roni "LHCloudy" Tiihonen ( Tank )

Damien "HyP" Souville ( Support )

Harrison "Kruise" Pond ( Support )



Dünya genelinden karma oyuncularla kurulan takımın koçu ise Los Angeles Valiant'ın eski koçu ve Paris Dünya Kupası takımının baş koçu Julien "daemoN" Ducros olacak.



Genç ve potansiyel barındıran bir takımla kuran Paris bakalım ligde nereye kadar gidebilecek.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk