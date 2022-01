Oyunu Bambaşka Bir Noktaya Taşıyan En İyi GTA 5 Modları

GTA 5 modları nasıl yüklenir?

Adım #1: ScriptHook V dosyasını indirin ve GTA 5'in bulunduğu dizine kurun.

Adım #2: GTA V LUA Plugin dosyasını indirin ve GTA 5'in bulunduğu dizine yükleyin.

Adım #3: OpenIV dosyasını indirin ve kurulumunu yapın.

Adım #3: İndirdiğiniz GTA 5 modunu GTA 5'in bulunduğu dizine kurun YA DA GTA 5 dizinin içerisindeki Mods dosyasına atın.

GTA 5 modları yükleyebilmek için öncelikle ScriptHook V dosyasına kesinlikle sahip olmanız gerekiyor. Yazımızdaki bazı modlar ayrıca GTA V LUA Plugin dosyasına da ihtiyaç duyuyor. OpenIV kurulumunu da yaptıktan sonra ise modları yüklemeye başlayabilirsiniz.Modu yüklediğiniz yerde size verilen talimatlar doğrultusunda modu nereye atmanız gerektiği detaylı bir şekilde söyleniyor ancak genellikle GTA 5 dizinine kurmanız yeterli oluyor.

En iyi GTA 5 modları:

GTA V Redux

Open All Interiors

Home Invasion

GTA Realism

Prison Mod

GTA 5 modları nasıl kaldırılır? GTA 5 nasıl sıfırlanır?

Efsanevi oyun serisi Grand Theft Auto'nun son oyunu olan GTA 5, ücretsiz olmadan önce 110 milyondan fazla kopya satarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Dünyanın en çok satan üçüncü bilgisayar oyunu unvanını kazanan GTA 5, ücretsiz olduktan sonra da büyük bir oyuncu kitlesine kapılarını açtı.Yedi yaşında olmasına rağmen hala inanılmaz popüler olan GTA 5, oyunu geliştirebileceğiniz modlara da destek veriyor. Biz de sizler için en iyi GTA 5 modları listesi hazırlamaya karar verdik. Bu modlar sayesinde oyunu çok daha detaylı ve güzel hale getirebilirsiniz. Dilerseniz modların nasıl yükleneceğini anlatarak yazımıza başlayalım.GTA V Redux, oyunun en iyi ve en yüksek boyutlu modlarından biri. Oyunu adeta baştan aşağı yenileyen GTA V Redux modu, GTA 5'in grafiklerini sanki 2020'de çıkmışcasına yeniliyor. 4K çözünürlüğünde dokular, yeni hava efektleri, yenilenmiş diğer efektleri ile GTA V Redux, oyuna adeta yepyeni bir soluk getiriyor. Elbette modun getirileri yalnızca bununla sınırlı değil.GTA V Redux, oyuna getirdiği grafik yenilemesinin yanı sıra araçları ve yapay zekâyı da yeniliyor. İlk olarak oyundaki her aracın kontrolü çok daha farklı ve gerçekçi bir hal alıyor. Bunun yanı sıra GTA V Redux, oyundaki aranma sistemini de değiştirerek çok daha gerçekçi hale getiriyor. Yapay zekâyı da yenileyen GTA V Redux sayesinde NPCler çok daha gerçekçi hareket ediyor.GTA 5 oynarken görevler sırasında birçok binaya girip çıkabiliyoruz. Görevlerde girebildiğiniz binalarda bazı odalar erişilemez oluyor. Bunun yanı sıra görevleri tamamladığınız zaman o binaya bir daha giremez hale gelebiliyorsunuz. Open All Interiors isimli bu mod ise bunu tamamen değiştirerek oyunu daha gerçekçi bir hale getiriyor ve görev sırasında girebildikleriniz de dahil birçok binaya girebiliyorsunuz.Open All Interiors ile birlikte oyundaki neredeyse tüm iç mekanlara girebilmenizi sağlıyor. 60'tan fazla binaya girebilmenizi sağlayan Open All Interiors modunu yüklediğiniz zaman oyundaki haritanızda hangi binalara girebileceğinizi gösteren küçük simgeler de oluşuyor. Bunun yanı sıra bu mod sayesinde girebileceğiniz binaların içerisinde NPCler de doğuyor. Bu da oyunu daha gerçekçi hale getiriyor.Grand Theft Auto 5'te belirli marketleri soyabiliyorsunuz ancak soygun işleri genelde bununla sınırlı kalıyor. Bu da eğer para kazanabilmek için illegal işler yapmak isteyen oyuncuların çok da fazla özgür alanı olmamasına sebebiyet veriyor. Home Invasion modu ise Los Santos'taki birçok eve girerek bu evleri soyabilmenizi sağlıyor. Bu soygunlar haritadaki küçük evlerden tutun da büyük köşklere kadar türlü binalarda yapılabiliyor.Modu yüklediğinizde evlere girerken kapılar ses çıkarıyor ve otomatik olarak maske de takılıyor. 75'ten fazla eve girebildiğiniz bu modda bazı ev sakini NPCler cesur çıkıyor ve size saldırabiliyor. Eğer bir ev sakini sizi görürse veya ayak seslerinizi duyarsa, SWAT ekipleri kapıda beliriyor. Polislerin gelme süresini ayarlayabiliyorsunuz.Grand Theft Auto 5'te gerçekçiliğin sınırlarını zorlayan modlardan biri de GTA Realism modu. Bu mod, oyunun grafiklerini baştan aşağı yeniden ayarlayarak Los Santos'un daha da güzel gözükmesini sağlıyor ancak modun asıl öne çıktığı kısım grafik değil. GTA Realism modu sayesinde oyun oynanış bakımından da çok daha gerçekçi hale geliyor.Eğer GTA'yı gerçek hayattaymış gibi oynayan bir oyuncuysanız ve kırmızı ışıkta durma, hız sınırına uyma gibi kurallara uymayı seviyorsanız bu mod tam size göre. Polisler, bu mod sayesinde artık çok daha gerçekçi hareket ediyor. Çok daha çabuk siper alıyor, çok daha isabetli ateş ediyor ve bir yeri ararken artık evlerin bahçesine kadar araştırıyor. Dolayısıyla polisten kaçarken iyi saklanmak gerekiyor.Bu gibi detaylarla oyunu çok daha gerçekçi hale getiren GTA Realism'de elinize silah almak da daha zor hale geliyor. Dolayısıyla size doğru ateş ediliyorsa veya tehdit altındaysanız, silahınızı hemen elinize alamıyorsunuz ve karakteriniz gerçek hayattaymış gibi silahı çıkarma animasyonuna giriyor.Artık Los Santos'ta sebep olduğunuz faciaların suçunu çekmek zorunda kalacaksınız. Prison Mod, isminden de anlaşılabileceği üzere hapishane mekaniğini oyuna getiriyor. Normalde GTA 5'te polisler tarafından yakalandığınız veya öldürüldüğünüz zaman ya hastanede ya da karakolda doğuyorsunuz ve özgür bir kişi olarak oyuna devam ediyorsunuz. Prison Mod ise bu durumu tersine çeviriyor.Bu modu yüklediğinizde eğer polisler tarafından yakalanırsanız, hapishane hayatı yaşamaya başlıyorsunuz. Hapishane içerisinde NPClerle etkileşime geçebiliyor, etrafta gezinebiliyor ve hatta hapishaneden kaçmaya çalışabiliyorsunuz. Elbette hapishaneden kaçmak o kadar da kolay değil ancak hapisten kaçmak zor diye ceza süresini beklemek de pek GTA mantığına uymuyor gibi gözüküyor.GTA 5 modlarını yüklemek biraz uğraştırıcı olsa da bu modları kaldırmak aslında çok kolay. OpenIV kurulumunu tamamladığınız zaman GTA 5'in bulunduğu klasörde Mods isminde bir dosya oluşuyor ve modlar genelde bu dosyanın içerisine kuruluyor. Bu dosyayı silerseniz, modların çoğundan kurtulmuş olursunuz. GTA 5 dizininde bulunan ScriptHookV.dll dosyasını ve .api uzantılı dosyaları da silerseniz, oyununuz sıfırlanmış olacaktır.Sizler için derlediğimiz en iyi GTA 5 modları listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de GTA 5'te kullandığı ve beğendiği modlar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi yazılarımızın devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.