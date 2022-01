Oynamaya Yeni Başlayanların Uygulayabileceği 5 Hello Neighbor Taktiği

Acele kararlar vermeyin, zamanınızı kullanın.

Saklanma yerlerini iyi değerlendirin.

Etraftan kullanılabilir eşya toplamayı unutmayın.

En fazla 4 envanter yerine sahip olduğunuzu unutmayın.

Her zaman kendinize bir kaçış rotası düşünün.

Düşünerek hareket etmeden oynandığında sonucu direkt ölüm olduğu için Hello Neighbor nispeten zor bir oyun. Tabii ki her oyunda olduğu gibi belli bir alışma sürecinden sonra işler biraz daha kolaylaşıyor ve adımlarınızı daha akıllıca ve daha dikkatli bir şekilde atmaya başlıyorsunuz. Fakat bu süreç gerçekleşene kadar bol bol ölecek ve hatalarınızdan ders çıkaracaksınız.Durum böyle olunca bizde yeni başlayan veya başlamayı planlayan oyuncularımız için bu başlangıç sürecini biraz daha kısatlmak ve oyunu daha keyifli hale getirmek için düşmanımız Wilson'a karşı oyuncular için ufak tefek tüyolar hazırladık.Hello Neighbor son zamanlarda karşılaştığım en ilginç oyunlardan bir tanesi. Meraklı genç bir çocuğu canlandırdığımız oyunumuzda karşı komşumuzun evinde sakladığı sırları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu durum söylendiğinden çok daha zor oluyor. Çünkü komşumuz gerçekten müthiş bir yapay zekaya sahip.Komşumuzun oyundaki tek ve yegane amacı sizi yakalamak olduğu için tüm tasarımıda bunun üzerine kurulu. Örneğin: Bir şekilde camdan veya herhangi bir yerden Wilson'ı atlatıp içeri girdiniz fakat tek seferde çok ilerleme kaydedecek zamanınız olmadı. "Ne olacak yine aynı yerden denerim" diye düşünürseniz eğer gittiğiniz yerde ekstra kameralar veya yerde bir ayı kapanı bulabilirsiniz. Komşumuz sizin ona karşı gerçekleştirdiğiniz her girişimi hafızasına kaydedip buna göre bir karşı savunma ile her seferinde işinizi biraz daha zorlaştıracak bir yapay zekaya sahip. Bu yüzden atacağınız adımları dikkatli düşünüp planınızı iyi yapmanız gerekiyor aksi takdirde Wilson sizin için gelecek.Hello Neighbor'ın normal indie oyunlara kıyasla daha büyük kitlerlere hitap etmesinin en büyük sebebi ise PC platformunda Steam'de yer alması ve PC dışında hem iOS'da hemde Android'de erişme açık olması. 3 farklı platformdan rahatlıkla oynayabileceğiniz için bilen ve oynayan sayısı da buna göre artıyor.Verebileceğimiz en büyük tavsiyelerden biri, sakin kalıp zamanınızı iyi değerlendirmek olacaktır. Acele edip etrafta koşturmanız sadece etrafta ses çıkarmanıza ve komşumuzun dikkatini sizin üzerine yönlendirmesine sebep olacaktır. İşler biraz yavaştan almak güvenliğiniz için en iyi yollardan biri.Eve girdikten sonra çok dikkatli bir şekilde odaları dolaşıp yakalanmamanız gerekiyor. Fakat bazen yeterince dikkatli ve sessiz olmak bile yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden sizi rahatsız eden bir ses duyarsanız veya ekranınız kararmaya başlarsa bu komşumuzun geldiğini ve sizin de saklanmanız gerektiğini gösterir.Etraftan bulacağınız çeşitli eşyaları kendi yararınız için kullanmak ilerlemenizde oldukça büyük bir etkiye sahip olacaktır. Örneğin: kendi evinizdeki telefonu yanınıza alıp kullandığınızda komşunuzun evini arayıp onun dikkatini başka yere yönlendirebilirsiniz veya bir şemsiye kullanıyorsanız "yavaş düşme" özelliği sayesinde çatılarda daha rahat dolaşabilirsiniz.Karakterimiz aynı anda en fazla 4 farklı eşyaya ev sahipliği yapabiliyor bu yüzden eşyalar arasında önem sırası oluşturmak oldukça önemli. Değerli olduğunu düşündüğünüz eşyaları oyunun güvenli olan kısmı yani kendi evinizde saklamak önem arz ediyor.Komşunuzun evindeki gizemli odaları keşfederken bir gözünüz her zaman dışarı nasıl çıkacağınızda olmalı. Nitekim girdiğiniz gibi aynı şekilde yakalanmadan çıkmanız gerekiyor. Bu yüzden etrafı dolaşırken bir gözünüzünde basit kaçış rotalarında olması beklenmedik gelişen olaylarda veya zora düştüğünüz durumlarda oldukça işinize yarayacaktır.