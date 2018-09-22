Overwatch'taki büyük gururumuz ile röportaj yaptık!
Karşınızda Metehan Aksüt!
Gerek Overwatch Contenders'ta olsun gerek Overwatch World Cup'ta olsun, gerekse bunlardan önce Dota'da olsun, Türkiye'de belki de çoğu insanın tanımadığı fakat bizim ülkemizdeki çoğu espor oyuncusundan çok daha ileri seviyelerde bu alanda yarışan birisi var ki o da Metehan Aksüt'ten başkası değil. Kendisini son olarak Overwatch Dünya Kupasında Almanya forması ile izledik ve yeni EU Contenders sezonunda da kendisini Bazooka Puppies ile izleyeceğiz. Bizler de kendisiyle bir röportaj yapmak istedik ve bizleri kırmadı. İşte karşınızda en iyi Türk asıllı espor oyuncusu: Metehan Aksüt!
S: Öncelikle Overwatch Contenders veya World Cup takip etmeyen okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?
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Tabii ki, adım Metehan Aksüt, 26 yaşındayım, Kiel, Almanya'da yaşıyorum ve Bilgi Sistemleri okuyorum.
S: Daha önce Dota 2'de de bir kariyeriniz vardı hatta önemli oyuncular ile de takım arkadaşı oldunuz neden oradan dönüp Overwatch'ı tercih ettiniz?
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Cr1t, Fly/Simba, Yapzor, Fata, Miracle, w33 ve daha birçok oyuncu ile aynı takımlarda oynadım. Özel hayat ve burnout nedenleriyle Dota'yı o zamanlar bırakmıştım. Overwatch daha piyasada yoktu.
S: Overwatch'ta profesyonel olmayı hangi noktadan sonra düşündünüz?
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Başlamadan önce hayaller kuruyordum.
S: Overwatch'ın son zamanlarda yaptığı güncellemelerden memnun musunuz?
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Replay sistemi ve izleyici sistemi güncellenmesi beni çok sevindirdi, umarım Overwatch League Sezon 3'te Avrupa'yı biraz daha göz önünde bulundururlar.
S: Neden Offtank rolünü tercih ediyorsunuz?
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Aslında Main Tank rolünü tercih ediyorum ancak ilk oynadığım takım beni Offtank olarak almayı tercih etti. İlk Competitive Sezonda Offtank sıralamasında Top 23'tüm.
S: HemDota 2'yi hem de Overwatch'ı denemiş profesyonel bir oyuncu olarak Overwatch'a sadece FPS oyunu denmesini doğru buluyor musunuz, FPS/MOBA demek daha doğru olur mu?
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FPS/MOBA demek bence daha doğru. Hitscan daha çok FPS ağırlıklıdır skill olarak. Main Tank ve Main Support biraz daha MOBA'yı andırıyor.
S: Overwatch'ın hikaye kısmını takip ediyor musunuz ? Eğer ediyorsanız hikayesiyle en ilginizi çeken karakter hangisi ve neden?
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Fazla takip etmiyorum ama Bastion'un animasyon videosunu çok beğenmiştim.
S: Overwatch League'in ikinci sezonuyla ilgili düşünceleriniz neler, desteklediğiniz bir takım varsa bizimle paylaşmak ister misiniz?
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Desteklediğim takım Atlantadır. Çünkü eski takım arkadaşım Kodak onlar için oynayacak.
Einigkeit und Recht und Freiheit... und https://t.co/GxEtJcAn0E bombs!#OWWC2018 @Mete_OW pic.twitter.com/Vp23s1fC0p
— Path to Pro @ #OWWC2018 (@owpathtopro) 22 Eylül 2018
S: Overwatch World Cup'ta BlizzCon aşamasına kalamamış olsanız da bireysel olarak iyi bir performans sergiledin. Önümüzdeki dönemle ilgili teklifler veya kendi planların var mı?
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Bu sene geçen senekinden daha çok teklif aldim, yarısını reddettim, bazı deneme maçlarını çok iyi oynadım ama olmadı. Bazı deneme maçlarını seyahatten eve geldiğimden dolayı iyi oynayamadim ve şansımı o takımlar için kaybettim. World Cup'daki performansımdan çok mutluyum. Çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Winstonlab.com'da World Cup 2018 listesinde istatistik olarak 4'üncü sıralamada yer aldım.
S: EU Contenders şampiyonu olan Eagle Gaming ile alakalı neler düşünüyorsunuz?
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Eagle Gaming oyuncuları çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Maaş ödeme sorunları olduğunu duydum. Ondan ötesi, Avrupa Contenders'ı kazanan bir takımın oyuncularının çoğunun 1 tane bile Overwatch League denemesi almaması çok kalp kırıcı bir olay. Açıkçası Blizzard ve OWL takımları Avrupa'yı fazla önemsemiyor.
January is gonna be such a big month for me 👀
— Metehan Aksüt (@Mete_OW) 14 Ekim 2018
S: Yakın zamanda Ocak ayının sizle ilgili önemli bir ay olacağına dair bir tweet atmıştınız. Eğer açıklayabileceğiniz bir bilgiyse Ocak ayının neden sizin için önemli olacağına dair biraz bilgi verebilir misiniz? Açıklayamacağınız bir bilgiyse de en azından biraz ipucu istiyoruz :D
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Hayatımı değiştirecek kadar büyük bir olay olacak. O kadarını söyleyebilirim :).
S: Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz son olarak Türk takipçilerinize, destekçilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı?
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Beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım ileride genç oyuncularımız için gururla örnek alınacak biri olabilirim. Bana da bu röportaj imkanını verdiğiniz için size de çok teşekkür ederim.
Bizler de kendisine bizleri kırmayıp bu röportajı yapma olanağı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Zaten şimdiden gerek kişilik gerek oyunculuk olsun her açıdan örnek alınacak birisi olan Metehan Aksüt'ü umuyoruz ki ileride Overwatch League'de de izleriz. Umuyoruz ki gün gelir de "Overwatch League'deki ilk Türk oyuncu!" başlığıyla kendilerinin haberini de sitemizde yayınlayabiliriz.
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