Overwatch'taki büyük gururumuz ile röportaj yaptık!

Gerek Overwatch Contenders'ta olsun gerek Overwatch World Cup'ta olsun, gerekse bunlardan önce Dota'da olsun, Türkiye'de belki de çoğu insanın tanımadığı fakat bizim ülkemizdeki çoğu espor oyuncusundan çok daha ileri seviyelerde bu alanda yarışan birisi var ki o da Metehan Aksüt'ten başkası değil. Kendisini son olarak Overwatch Dünya Kupasında Almanya forması ile izledik ve yeni EU Contenders sezonunda da kendisini Bazooka Puppies ile izleyeceğiz. Bizler de kendisiyle bir röportaj yapmak istedik ve bizleri kırmadı. İşte karşınızda en iyi Türk asıllı espor oyuncusu: Metehan Aksüt!









S: Öncelikle Overwatch Contenders veya World Cup takip etmeyen okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?





Tabii ki, adım Metehan Aksüt, 26 yaşındayım, Kiel, Almanya'da yaşıyorum ve Bilgi Sistemleri okuyorum.









S: Daha önce Dota 2'de de bir kariyeriniz vardı hatta önemli oyuncular ile de takım arkadaşı oldunuz neden oradan dönüp Overwatch'ı tercih ettiniz?





Cr1t, Fly/Simba, Yapzor, Fata, Miracle, w33 ve daha birçok oyuncu ile aynı takımlarda oynadım. Özel hayat ve burnout nedenleriyle Dota'yı o zamanlar bırakmıştım. Overwatch daha piyasada yoktu.









S: Overwatch'ta profesyonel olmayı hangi noktadan sonra düşündünüz?





Başlamadan önce hayaller kuruyordum.









S: Overwatch'ın son zamanlarda yaptığı güncellemelerden memnun musunuz?





Replay sistemi ve izleyici sistemi güncellenmesi beni çok sevindirdi, umarım Overwatch League Sezon 3'te Avrupa'yı biraz daha göz önünde bulundururlar.









S: Neden Offtank rolünü tercih ediyorsunuz?





Aslında Main Tank rolünü tercih ediyorum ancak ilk oynadığım takım beni Offtank olarak almayı tercih etti. İlk Competitive Sezonda Offtank sıralamasında Top 23'tüm.









S: HemDota 2'yi hem de Overwatch'ı denemiş profesyonel bir oyuncu olarak Overwatch'a sadece FPS oyunu denmesini doğru buluyor musunuz, FPS/MOBA demek daha doğru olur mu?





FPS/MOBA demek bence daha doğru. Hitscan daha çok FPS ağırlıklıdır skill olarak. Main Tank ve Main Support biraz daha MOBA'yı andırıyor.









S: Overwatch'ın hikaye kısmını takip ediyor musunuz ? Eğer ediyorsanız hikayesiyle en ilginizi çeken karakter hangisi ve neden?





Fazla takip etmiyorum ama Bastion'un animasyon videosunu çok beğenmiştim.









S: Overwatch League'in ikinci sezonuyla ilgili düşünceleriniz neler, desteklediğiniz bir takım varsa bizimle paylaşmak ister misiniz?



