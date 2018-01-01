Overwatch'ta neden siyahi kadın karakter olmadığı açıklandı

BlizzCon sonrası hayranların hışmına uğrayan Blizzard, şimdi de 'siyahi kadın karakter' eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Overwatch'ın yönetmeni Jeff Kaplan, oyunun piyasaya sürülmesinden sonra hiç siyahi kadın kahraman gelmemesi, hatta karakterlerin siyahi kostümleri olmamasına yönelik eleştirileri yanıtladı.



Overwatch oyuncuları, zaten yıllardır bu konuyu tartışıyordu. Bunun üzerine, oyundaki kahramanlardan Ashe'in konsept çizimleri (yukarıda) ortaya çıkınca küllenen tartışma yeniden alevlendi. Karakterin siyahi versiyonunun da konsept çalışmalar arasında yer alması, 'neden siyahi bir kadın karakter yok' eleştirilerini gündeme getirdi.

Oyunun yönetmeni Jeff Kaplan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Overwatch'ın tarihine bakarsanız birçok farklı insan grubunu oyunda temsil ettiğimizi görebilirsiniz. Şu an üzerinde çalıştığımız kahramanlarla ilgili de bir kısıtlamamamız yok. 6 karakterimiz yolda ve hayranlarımızın hayal kırıklığına uğramayacağına eminiz."



Görünen o ki Blizzard, bir de bu eleştirilerle uğraşmak istemiyor. Muhtemelen yeni gelecek 6 karakter arasında siyahi bir kadın kahraman da olacaktır.



Kaynak: webtekno



