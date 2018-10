Overwatch'ta Competitive Team Deathmatch!

Overwatch Competitive Sezon 12, 28 Ekim'de sona erecek. Fakat üzülmeyin, Overwatch offseason süresinde bizlere Competitive Team Deathmatch modu verecek.





Sezon 12'de başımıza neler geldi şöyle bir göz atacak olursak: Avoid as Teammate özelliği oyuna eklendi, Wrecking Ball oyuna eklendi, Looking for Group özelliği oyuna eklendi,





Sezon 13'ün ne zaman başlayacağı Overwatch tarafından açıklanmamış olsa da genelde bir sezonun bitiminin ardından birkaç gün sonra başlıyor. Bu sefer bu birkaç günü Competitive Deathmatch oynayarak geçireceğiz gibi. Overwatch hem oyuncuları rekabetçi modda tutmak hem de arayı doldurmak için böyle bir şey yapıyor. Belki de sadece offseason'da değildi Sezon 13 boyunca bizle kalır.





Bununla birlikte oyunun 29'uncu kahramanını bir yandan beklemeye başladık. Çünkü genelde Kasım aylarında oyuna kahraman eklemesi yapılıyor. Belki de bu yıl Wrecking Ball ile Brigitte çok sık aralıklarla eklendiği için Kasım'da ekleme yapılmaz. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk