Overwatch Dünya Kupası oyun içinden izlenebilecek!

Overwatch YouTube'a son yüklediği Developer Update videosunda oyun içinden izleme özelliğinin geleceğini duyurdu.





Jeff Kaplan oyun içi izleme özelliğinin Overwatch Dünya Kupası için geleceğini söylerken diğer bir yandan şimdilik bu özelliğin sadece Dünya Kupası için olacağını da ekledi. Serbest, birincil kişi ve üçüncül kişi kameralarına sahip olacağımız izleme moduyla Dünya Kupası heyecanını oyun içinden takip edebileceğiz. Daha fazla bilginin 2 Kasım'da BlizzCon'da verileceği söylendi.



