Overwatch Contenders 2019'da değişiyor!

Overwatch'ın Path to Pro programı dahilinde yer alan, Overwatch League'den önceki kademe, Contenders, yeni sezonda birçok değişiklikle karşı karşıya kalacak.







Yüksek sıralamada yer alan takımlar daha fazla para alacak.





Kuzey Amerika, Kuzey Amerika Doğu ve Kuzey Amerika Batı olmak üzere ikiye bölünecek. Böylece toplamda 8 bölgede Contenders oynanacak.





Contenders'taki takım sayısı 12'den 8'e düşürülecek. Blizzard bunun rekabet seviyesini artıracağına inanıyor.





Şuan Overwatch Contenders'ta yer almayan Overwatch League Akademi takımlarına Overwtach Contenders 2019 Sezon 1'de bir slot önerilecek. Sezon 2 ile beraber Akademi takımları da normal takımlar gibi düşme-yükselme uygulamasına tabi tutulacak.





Bu teklifi kabul edecek olan Akademi takımı sayısına bağlı olarak, Contenders 2018 Sezon 3'te iyi performans sergilemiş olan takımlar doğrudan Contenders 2019 Sezon 1'e davet edilecek. Kaç takımın davet edileceği bölgeye göre değişecek. Davet edilmeyen takımlar eskisi gibi Open Division ve Trials yoluyla Contenders'a gelebilecek.



