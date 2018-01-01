Overwatch Competitive Sezon 12'nin son 5 günü!

Hedeflenen SR'lara gelindi mi ?

Overwatch Competitive Sezon 12, 28 Ekim'de sona erecek. Fakat üzülmeyin, Sezon 13 birkaç gün sonra başlayacak.

Sezon 12'de başımıza neler geldi şöyle bir göz atacak olursak: Avoid as Teammate özelliği oyuna eklendi, Wrecking Ball oyuna eklendi, Looking for Group özelliği oyuna eklendi, …

Sezon 13'ün ne zaman başlayacağı Overwatch tarafından açıklanmamış olsa da genelde bir sezonun bitiminin ardından birkaç gün sonra başlıyor. Bununla birlikte oyunun 29'uncu kahramanını bir yandan beklemeye başladık. Çünkü genelde Kasım aylarında oyuna kahraman eklemesi yapılıyor. Belki de bu yıl Wrecking Ball ile Brigitte çok sık aralıklarla eklendiği için Kasım'da ekleme yapılmaz. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

 
Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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