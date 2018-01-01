ottoNd kalıcı olduğunun sinyalini verdi

HAVU, başka bir takım tarafından bonservisinin satın alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz gün Imperial takımının "pronax" ve "ottoNd"yi stand-in olarak IEM Chicago elemelerinde oynatacağının haberini yapmıştık. O ana kadar HAVU ile sözleşmesi bulunan ottoNd için yeni bir gelişme gözükmüyordu fakat bugün HAVU, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla başka bir takım tarafından bonservisinin satın alındığını duyurdu.

Imperial tarafında da mevcut kadrodan 2 oyuncunun ayrılıklarını açıklamasıyla tablo netleşmiş gibi duruyor. Belli ki yakın zamanda Imperial, Otto "ottoNd" Sihvo ve Markus "pronax" Wallsten ile sözleşme imzaladığını duyuracak.

Bu gelişmeyle stand-in kararının esasen oyuncu deneme amaçlı olduğunu anlamış oluyoruz. Görünen o ki yeni kadrosuyla IEM Chicago elemelerinde iyi bir başlangıç yaparak Valiance takımına karşı 16-11 galip gelen Imperial, ottoNd ve pronax'i bırakmayacak.


Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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