Neymar'ın Steam hesabı bulundu

"RtP*" ismiyle Steam'de yer aldığı söylenen Neymar, son geçen iki hafta 70 saat bu hafta ise 19 saat boyunca oyunda kalmış. PUBG ve CS: GO oynadığı görülen hesabın bir de Roller Coaster Tycoon'u var. Neymar'ın olduğu iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte birçok yorum aldı.Son dönemde PUBG'ye ağırlık verdiği görülen bu hesabın profili hemen aşağıda sizlerle.