Neymar'ın Steam hesabı bulundu

CS:GO oynadığı bilinen dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın Steam hesabı bulunmuş olabilir.


Başta Reddit olmak üzere birçok sosyal mecrada konusu açılan bu gelişmenin doğruluğu konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor.
"RtP*" ismiyle Steam'de yer aldığı söylenen Neymar, son geçen iki hafta 70 saat bu hafta ise 19 saat boyunca oyunda kalmış. PUBG ve CS: GO oynadığı görülen hesabın bir de Roller Coaster Tycoon'u var. Neymar'ın olduğu iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte birçok yorum aldı.

Son dönemde PUBG'ye ağırlık verdiği görülen bu hesabın profili hemen aşağıda sizlerle.



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