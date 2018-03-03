"RtP*" ismiyle Steam'de yer aldığı söylenen Neymar, son geçen iki hafta 70 saat bu hafta ise 19 saat boyunca oyunda kalmış. PUBG ve CS: GO oynadığı görülen hesabın bir de Roller Coaster Tycoon'u var. Neymar'ın olduğu iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte birçok yorum aldı.
Son dönemde PUBG'ye ağırlık verdiği görülen bu hesabın profili hemen aşağıda sizlerle.
Neymar'ın Steam hesabı bulundu
CS:GO oynadığı bilinen dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın Steam hesabı bulunmuş olabilir.
Başta Reddit olmak üzere birçok sosyal mecrada konusu açılan bu gelişmenin doğruluğu konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor.
Video Galeri
Son haberler