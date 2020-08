NBA 2K21'in demo tarihi belli oldu

Dünya çapında birçok basketbol hayranının her sene merakla beklediği NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K21 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanıtımından bu yana sessiz kalmayı başaran oyun, demo sürüm tarihiyle birlikte sessizliği bozdu.



Visual Concepts ve 2K Sports, oyunun Xbox Seris X ve PlayStationn 5 sürümlerindeki oynanışı ve oyun içi görselleri konusunda hiçbir bilgi vermemişti. Yine de mevcut platformlar için bir açıklama yapıldı ve demonun ne zaman kullanıcılarla buluşacağı açıklandı.



NBA 2K21'in demosu 24 Ağustos'ta yayınlanacak



2K Sports, NBA 2K21'in demosunun 24 Ağustos tarihinde Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarında oynanabileceğini belirtti. Firma bu açıklamasıyla birçok oyuncunun merakını gidermiş olsa da yeni nesil oyun konsollarıyla ilgili de bazı bilgileri paylaştı.



Geliştirici firmanın açıklamalarına göre 40 yeni şut animasyonu oyuna eklendi ve Pro Stick Shooting isimli özellik konusunda iyileştirmeler yapıldı. Dribbling olarak da bilinen top taşıma ve oyun içerisindeki rozetlerde de değişikliklere gidildi.



Bilindiği üzere NBA 2K21, ilk kez PlayStation 5 etkinliğinde karşımıza çıkmıştı. Zion Williamson'ın yer aldığı kısa tanıtım filmi, PlayStation 5 içerisinden görüntülere sahipti ve oyunun grafikleri hakkında minik de olsa bir fikir sahibi olmuştuk.



Bu tanıtım filminden sonra mevcut platformlardaki grafiklere sahip bir oynanış videosu da yayınlandı ancak haberde daha önce de bahsettiğimiz gibi birçok kişi yeni konsolların nasıl bir grafik farkı sunacağını merak ettiği için gözler yeni nesil konsollardan gelecek oynanış videosuna çevrildi.



Son yayınlanan mevcut platformlardaki oynanış videosundan sonra oyunla ilgili pek de bilgi sahibi olamadık ancak oyunun çıkışına geri sayım da başlamış durumda. 4 Eylül tarihinde Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC platformlarında satışa çıkacak olan oyun, 2020 tatil sezonunda da yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X'e çıkacak.



Kaynak: webtekno