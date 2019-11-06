NBA 2K20 Turnuvası kaldığı yerden devam ediyor

Koronavirüs'ün dünyayı iyice etkisi altına almaya başladığında sıra ile birçok etkinlik iptal edilmeye başlanmıştı. Espor alanında neredeyse tüm turnuvalar ve etkinler birer birer askıya alınmış, spor alanında ise NBA, NFL ve diğer ulusal spor etkinlikleri ve ligleri ertelenmişti.



Amerika'da COVİD-19 sebebiyle NBA maçlarının askıya alınması ile maçları iptal oyuncular kendilerini değişik aktivitelere yöneltti. Bazıları Twitch veya benzeri platformlarda değişik oyun yayınları yaparken, bu bahsedeceğimiz 16 oyuncu ise şu sıralar kendi aralarında NBA 2K20 turnuvası düzenliyorlar ilk turu tamamlanan turnuvada Trae Young, Zach Lavine, Kevin Durant, Demarcus Cousins ve Deandre Ayton gibi isimler bulunuyor.



Turnuvanın ödülü ise 100 bin dolarlık bir bağış. Kazanan isim istediği bir kurum veya kuruluşa bu parayı bağışlayabilecek. Turnuva kuralları ise basit. Her oyuncu istediği takımı alabiliyor ancak oynadığı takım ile bir daha oynayamıyor. Yani şampiyonluk için 4 farklı takımla kazanmak zorunda. Eleme usulü oynanan turnuvada ilk turun sonunda Kevin Durant, Domantas Sabons, Micheal Porter Jr., Donovan Mitchell, Harrison Barnes, Zach Lavine, Demarcus Cousins ve Hassan Whiteside elenen isimler oldu. İsimlerin çoğu NBA özelinde kendilerini kanıtlamış ve belli bir hayran kitlesine sahip olsa da iş oyuna gelince hayranlarını hüsrana boğdular. Turnuva çeyrek final maçları ise 9 Nisan'da devam edecek. Youtube, Twitch ve Facebook platformları üzerinden turnuvayı takip edebilirsiniz.



NBA 2K20 Turnuvası Çeyrek Final Maçları



Derrich Jones Jr. – Montrezl Harrell



Devin Booker – Rui Hachimura



Trae Young – Deandre Ayton



Andre Drummond – Patrich Beverly



Kaynak: 5mid.com



