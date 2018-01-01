MSI Þampiyonu da Worlds 2018'e veda etti!

MSI Þampiyonu Royal Never Give Up G2 karþýsýnda oynadýðý seriyi 3-2 kaybetti. Uzi'li RNG'nin bu kaybý herkesi þaþýrttý.





Royal Never Give Up þampiyonluðun en büyük favorisiydi ve bununla birlikte son 2 uluslararasý turnuvada kazanan takýmlar Worlds'te son 4'e kalmayý baþaramamýþ oldu.





RNG seriye iyi baþlamýþ olsa da devamýnda oldukça kötü oynamaya baþladý. Özellikle kaybettiði karþýlaþmalarda oldukça geriye düþen takým erken oyunda büyük avantaj saðlayamayýnca zorlandý ve kaybetti.





Garip bir þekilde kötü rotasyonlar yapan takým baþarýsýz denemelerine raðmen ayný þeyi denemeye devam etti ve sürekli kaybetti. Bu dezavantajlarýndan sonra Uzi'yi de oyuna oyuna sokamayan takým turnuvaya veda etti.





G2 cephesi ise kendinden beklenenin çok daha fazlasýný yapmýþ durumda. Takýmýn Worlds'e bile gidebilmesi beklenmezken önce Regionals sonra Play-in ardýndan da gruplardaki baþarýsýný çeyrek finale de taþýdý. Onlar için muhteþem bir zafer olan bugün doðu ile batý arasýndaki oyunun yakýnlaþmaya baþladýðýný bir göstergesi.



