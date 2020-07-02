Mobil oyunların yükselişi devam ediyor

Dijital oyun mağazası Oyunfor'un her ay açıkladığı oyun satış verileri doğrultusunda geçtiğimiz yılın şubat ayına kıyasla %3'lük bir büyüme yaşanırken, geride bıraktığımız aya kıyasla %5'lik bir küçülme yaşandığı görüldü. Şubat ayında en çok oynanan 10 oyundan 7'sinin mobil oyun kategorisinde olması ise mobil oyunların sektörü domine etme sürecinin devam ettiğini gösterdi.

2021'in şubat ayına dair oyun satış verilerini açıklayan Oyunfor, Türkiye oyun sektörünün durumunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Bu veriler doğrultusunda oyun alışverişlerinde geçtiğimiz yılın şubat ayına kıyasla %3'lük bir büyüme yaşanırken, ocak ayına kıyasla %5'lik bir düşüş yaşandığı görüldü. Bu düşüşle beraber oyun satışları 2021'de ilk defa gerilemiş oldu. Ocak ayında en çok oynanan oyun -uzun süredir olduğu gibi- yine Tencent Games'in oyun içi satış rekorları kıran oyunu PUBG Mobile olurken, 10 oyundan 7'sinin mobil oyun kategorisinde olması mobil oyunların yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

Şubat ayında en çok oynanan 10 oyun:

1. PUBG Mobile
2. Garena Free Fire (Mobile)
3. Valorant
4. Lords Mobile
5. League of Legends
6. Call of Duty Mobile
7. LifeAfter (Mobile)
8. Rules of Survival (Mobile)
9.  Mobile Legends  
10. Black Desert Online

Oyun satışlarının kategori olarak dağılımı:

                   Kasım 2020     Aralık 2020     Ocak 2020     Şubat 2020

PC              %14                  %19                 %17               %19

Konsol       %25                  %27                 %26               %24

Mobil          %61                  %54                 %57               %57

En çok oyun alışverişi yine İstanbul'dan

Şubat ayında en çok oyun alışverişi İstanbul'dan gerçekleştirilirken, İstanbul'u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. 

Oyun satışlarının illere göre dağılımı:

                   Kasım 2020      Aralık 2020    Ocak 2021    Şubat 2021

1.                İstanbul            İstanbul         İstanbul         İstanbul

2.                İzmir                 İzmir              Ankara           Ankara

3.                Ankara             Ankara           İzmir              İzmir

4.                Bursa               Bursa             Bursa             Bursa

5.                Antalya            Antalya           Antalya          Antalya

Oyun alışverişlerinde 21-30 yaş grubunun payı artıyor

Oyunfor'un açıkladığı aylık veriler doğrultusunda 21-30 yaş grubunun oyun alışverişlerindeki payının arttığı görüldü. Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren oyun alışverişlerindeki payını %5 artıran 21-30 yaş arası kullanıcılar, şubat ayında 30+ kullanıcılarla birlikte en çok oyun alışverişi yapan yaş grubu oldu.

Oyun satışlarının yaşlara göre dağılımı:

                        Kasım 2020     Aralık 2020    Ocak 2021     Şubat 2021

18-21 Yaş       %10                  %9                    %9                   %10

21-30 Yaş       %40                  %43                  %44                 %45

   30+ Yaş       %50                  %48                  %47                 %45

Oyun satışlarının cinsiyete göre dağılımı:

                        Kasım 2020      Aralık 2020    Ocak 2021    Şubat 2021

Kadınlar         %30                   %29                 %29                %30     

Erkekler         %70                   %71                 %71                %70

Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön