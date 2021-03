Mobil oyunların yükselişi devam ediyor

2021'in şubat ayına dair oyun satış verilerini açıklayan Oyunfor, Türkiye oyun sektörünün durumunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Bu veriler doğrultusunda oyun alışverişlerinde geçtiğimiz yılın şubat ayına kıyasla %3'lük bir büyüme yaşanırken, ocak ayına kıyasla %5'lik bir düşüş yaşandığı görüldü. Bu düşüşle beraber oyun satışları 2021'de ilk defa gerilemiş oldu. Ocak ayında en çok oynanan oyun -uzun süredir olduğu gibi- yine Tencent Games'in oyun içi satış rekorları kıran oyunu PUBG Mobile olurken, 10 oyundan 7'sinin mobil oyun kategorisinde olması mobil oyunların yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.



Şubat ayında en çok oynanan 10 oyun:



1. PUBG Mobile

2. Garena Free Fire (Mobile)

3. Valorant

4. Lords Mobile

5. League of Legends

6. Call of Duty Mobile

7. LifeAfter (Mobile)

8. Rules of Survival (Mobile)

9. Mobile Legends

10. Black Desert Online



Oyun satışlarının kategori olarak dağılımı:



Kasım 2020 Aralık 2020 Ocak 2020 Şubat 2020





PC %14 %19 %17 %19





Konsol %25 %27 %26 %24





Mobil %61 %54 %57 %57



En çok oyun alışverişi yine İstanbul'dan



Şubat ayında en çok oyun alışverişi İstanbul'dan gerçekleştirilirken, İstanbul'u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.



Oyun satışlarının illere göre dağılımı:



Kasım 2020 Aralık 2020 Ocak 2021 Şubat 2021





1. İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul





2. İzmir İzmir Ankara Ankara





3. Ankara Ankara İzmir İzmir





4. Bursa Bursa Bursa Bursa





5. Antalya Antalya Antalya Antalya



Oyun alışverişlerinde 21-30 yaş grubunun payı artıyor



Oyunfor'un açıkladığı aylık veriler doğrultusunda 21-30 yaş grubunun oyun alışverişlerindeki payının arttığı görüldü. Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren oyun alışverişlerindeki payını %5 artıran 21-30 yaş arası kullanıcılar, şubat ayında 30+ kullanıcılarla birlikte en çok oyun alışverişi yapan yaş grubu oldu.



Oyun satışlarının yaşlara göre dağılımı:



Kasım 2020 Aralık 2020 Ocak 2021 Şubat 2021





18-21 Yaş %10 %9 %9 %10





21-30 Yaş %40 %43 %44 %45





30+ Yaş %50 %48 %47 %45



Oyun satışlarının cinsiyete göre dağılımı:



Kasım 2020 Aralık 2020 Ocak 2021 Şubat 2021





Kadınlar %30 %29 %29 %30





Erkekler %70 %71 %71 %70