Miranda Twitch platformuna geri dönüyor!

Twitch'te son yayınını 23 Nisan tarihinde yapan @mirandaorlayn, sağlık sorunları nedeniyle Twitch yayınlarına ara vermişti. Miranda, attığı tweet ile tekrardan yayınlarına başlayacağını açıkladı


Uzun bir zamandır Nimo TV platformunda yayın açan içerik üreticisi Miranda Twitch platformuna geri döneceğini açıkladı. Başarılı yayıncı Nimo TV ile olan sözleşmesinin son bulduğunu ve yayınlarına artık Twitch üzerinden devam edeceğini tüm sevenleri ile işte böyle paylaştı!


Açıklamasında bir sağlık sorunundan dolayı ameliyata gireceğini de söyleyen Kübra, Twitch'te son yayınını 23 Nisan tarihinde yapmıştı. Bu yayın ile birlikte Nimo TV'de yayınlar açmaya başlayan Miranda kanalında çeşitli Nimo TV etkinliklerine de yer vermiş ve mobil oyunlar da oynamıştı.

(Haber: Playerbros)
(Fotoğraf :Playerbros)

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