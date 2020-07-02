Miranda Twitch platformuna geri dönüyor!

Nimo Tv ile ücretli ortaklığımız sağlıksal nedenlerimden ötürü sonlanmıştır. Geçirdiğimiz güzel zamanlar için kendilerine çok teşekkür ediyorum💜 Ameliyatımdan hemen sonra yayınlarımıza Twitch'ten devam edeceğiz. xo



— Miranda şuranda buranda (@mirandaorlayn) October 17, 2021

Açıklamasında bir sağlık sorunundan dolayı ameliyata gireceğini de söyleyen Kübra, Twitch'te son yayınını 23 Nisan tarihinde yapmıştı. Bu yayın ile birlikte Nimo TV'de yayınlar açmaya başlayan Miranda kanalında çeşitli Nimo TV etkinliklerine de yer vermiş ve mobil oyunlar da oynamıştı.



(Haber: Playerbros)

(Fotoğraf :Playerbros)

Uzun bir zamandır Nimo TV platformunda yayın açan içerik üreticisi Miranda Twitch platformuna geri döneceğini açıkladı. Başarılı yayıncı Nimo TV ile olan sözleşmesinin son bulduğunu ve yayınlarına artık Twitch üzerinden devam edeceğini tüm sevenleri ile işte böyle paylaştı!