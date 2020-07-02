Microsoft Project xCloud için tarih verildi!

Yazılım devi Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı bulut tabanlı oyun akış platformu Project xCloud için müjdeli haber geldi.



Microsoft'un Xbox Blog'da yayınlanan yeni makalesinde, Google Stadia ve Nvidia GeForce Now serisi karşısına konumlandırılacak olan Project xCloud'un eylül ayından itibaren desteklenen tüm ülkelerde erişime açılacağı açıklandı.





Project xCloud'u Xbox Game Pass ve Xbox Live ile "Xbox Game Pass Ultimate" isimli tek bir abonelik servisinde birleştireceğini açıklayan Microsoft böylece oyuncuların Xbox Game Pass servisinde yer alan 100'ün üzerinde oyunlara da servis üzerinden erişim imkanı sunacak.





Xbox Game Pass Aboneleri Servise Ücretsiz Erişim Sağlayacak

Microsoft'un açıklamasında Xbox Game Pass Ultimate aboneleri sadece Xbox Game Pass oyunlarına bulut üzerinden erişmekle kalmayacak, ayrıca bu oyunları tabletleri ve akıllı telefonları üzerinden de 100 milyonun üzerinde Xbox Live kullanıcıları ile birlikte oynayabilecek.





Konu ile ilgili açıklama yapan Microsoft, Project xCLoud'un servisin son ismi olmayacağını belirtti. Xbox Game Pass Ultimate abonelik ücreti aylık 15 dolar olacak ancak Microsoft ilerleyen dönemde farklı abonelik seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.





Microsoft'un Eylül ayında kullanıma açacağı Project xCloud servisinin ülkemizde kullanıma açılıp açılmayacağı şimdilik bilinmiyor olsa da Nvidia'nın GeForce Now servisinin ülkemizde kullanılabildiğini belirtmekte yarar var.



Kaynak: TurkMMO



