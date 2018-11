Microsoft oyun cephesinde yenilikler peşinde!

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for:

🐔Big #PUBG news

🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider

🧟#StateofDecay2 updates

👀And more exclusive lookshttps://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVba



— Xbox (@Xbox) 5 Kasım 2018

Microsoft, yakında Xbox markası adına gerçekleştirilecek olan X018 etkinliği için oldukça iddialı ve büyük haberler ile geleceğinin sinyallerini verdi.X018 etkinliği 10-11 Kasım'da Meksika'da gerçekleştirilecek ve yayınlanan kısa tanıtım videosu az çok neler beklememiz gerektiği konusunda da bizlere fikir veriyor. Markanın Twitter üzerinden attığı Tweet'e göre üç büyük oyun bizlere sunulacak.Sunum sırasında PlayerUnknown's Battlegrounds önemli haberler ile kendisini gösterecek. Shadow of the Tomb Raider'ın çıkışını gerçekleştirecek olan ilk DLC paketi aynı şekilde burada bizlere sunulacak. Son olarak ise State of Decay 2 için bazı önemli bilgiler paylaşılacak.Yayınlanan tanıtım videosu daha fazla özel içeriğin bizlere sunulacağı bilgisini vermesiyle son buluyor. X018 etkinliği canlı olarak Xbox'ın resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Bunlara ek olarak Xbox adına bazı köklü değişiklikler ve yenilikler de bizleri bekliyor.Etkinlik kapsamında Xbox'ın yeni ödeme yöntemi Xbox All Access'in duyurulması kaçınılmaz gibi duruyor. Bu sistem tamamıyla yeni jenerasyona hazırlık olarak gösterilmekte. Eh, 2019 yılı içerisinde ilk testleri başlayacak olan Project xCloud özelliğini de aynı şekilde ilk kez görebiliriz X018 etkinliği kapsamında.Şimdilik bizlere sunulan net bir plan tablosu mevcut değil ancak etkinliğin beraberinde önemli içerikleri bizlere getireceği açıkçası göz ardı edilmeyecek seviyede olabilir. Sonuç olarak Microsoft ilk defa böyle bir etkinlik yapma kararı alıyor. Sony tarafı ise bu yılı es geçmeye karar vermiş gibi gözüküyor.Yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation ekibinin elinde yeterli materyal bulunmadığı için böyle bir karar alınmış. Meydanı boş bulan Xbox ise gövde gösterisi yapmak için kolları sıvamış durumda. Umarım gerçekleştirilecek olan etkinlik bizleri hayal kırıklığına uğratmaz.Peki şimdiye kadar Xbox adına bizlere ne gibi özellikler sunuldu? Oyun oynarken fare ve klavye kullanmak özellikle bilgisayar üzerinden oyun oynayanların için önemli bir artı. Konsol tarafına geldiğimizde ise konsol kolları fare ve klavyenin yerini tam olarak alamıyor.Her ne kadar bazı kullanıcılar kol ile daha rahat olduklarını söylese de (ben) genele baktığımızda durum böyle değil. Bu konu adım atmak isteyen Microsoft, kendi geliştirdiği oyun konsolu Xbox ailesine resmi olarak fare ve klavye desteği getirdiğini açıkladı.Aslında zaten Xbox konsoluna klavye ve fare takılabiliyordu. Bu iş için özel olarak geliştirilen bazı aksesuarlar yardımı ile gerçekleştirilen bu işlem resmi bir uygulama değildi. Ayrıca klavye ve fare bağlanabilse bile her oyun bu tarz bir destek sunmuyordu.Buna ek olarak firma Xbox One'a Alexa desteğini getireceğini geçtiğimiz aylar duyurdu ve hatta test denemeleri ABD'de seçili Xbox Insiders üyeleri için başladı.Xbox Skill sayesinde kullanıcılar Echo, Sonos ve diğer Alexa ürünleri ile Xbox One'ı kontrol edebilecekler. Xbox One'ı sesinizle açabilecek, oyunları başlatabilecek, ses düzeyini ayarlayabilecek, ekran görüntüleri alabilecek, yayın başlatabilecek ve daha pek çok komut verebileceksiniz uzaktan. Peki yeni bir konsol konusunda Microsoft neler planlıyor?Microsoft'un yeni bir Xbox üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu konsol tek bir cihaz ile sınırlı kalmayacak. Toplamda iki farklı yeni nesil konsol geliyor. Bu konsolların biri, işlevsellik anlamında günümüzdekilerle aynı olacak ancak diğeri, tamamıyla bulut üzerinden hizmet verecek. Yukarıda da bahsettiğimiz Project xCloud ile doğru orantılı olarak işlev görecek bu cihaz.Bulut hizmeti verecek olan cihaz özellikle Türkiye'de tercih edilir mi merak konusu açıkçası. Sonuç olarak internet altyapımız belli. Aynı zamanda oyunların Azure üzerinde çalışması durumunda fiziksel olarak çok oyunculu sunucuya daha yakın olduğu için daha az gecikme yaşanacak.Görünene göre Microsoft, oyun yayımı hizmeti üzerinde FastStart ile çalışıyor. Bu yeni özellik oyuncuların oyun hala indirilirken oyunu oynamalarına imkan tanıyor ve bu da bir oyunu cihazınıza ulaşır ulaşmaz oynama imkanı sunuyor. Aynı oyunları hala her iki konsolda da oynayabileceksiniz ve firma, bu alanda bağlantıyı koparmayı planlamıyor.Hatta geri uyumluluk alanında yapılan çalışmalar ile yeni konsollarınızda da aynı tüm oyunları oynayabileceğiniz fikri yoğun bir şekilde destekleniyor. İddialara göre her iki konsol da 2020 yılında piyasaya çıkacak.Peki ya sizin XO18 etkinliği konusunda görüşleriniz neler? Microsoft bu sefer bizlere güzel şeyler sunabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına aktarmayı unutmayınız. - Ünsal Sarıtoprak