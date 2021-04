Microsoft Flight Simulator dünyası genişliyor!

"100 ek havaalanı için görsel ve mantıksal iyileştirmeler"

Ayrıca, hava trafik kontrolünün yarattığı dehşet verici şekilde, uçup olabildiğince yakınına inmeniz için uzun bir İlgi Çekici Nokta listesi de var. Microsoft Flight Simulator'ın Dünya Güncellemesi 4, içeriği pazara ücretsiz olarak yükledikten ve ekledikten sonra keyfini çıkarmanız için şimdi hazır.



Kaynak: PC Hocası





Microsoft Flight Simulator, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'yı kapsayan başka bir dünya güncellemesi aldı. Bu en son dünya güncellemesinde, Microsoft Flight Simulator'un dünyası, tüm oyunculara ücretsiz olduğu için herhangi bir aşırı ek fiyat etiketi eklenmeden daha da iyi görünmeye devam ediyor.Güncelleme, her zamankinden daha iyi görünmelerini sağlamak için yeni fotogrametri, yükseklik verileri ve havadan görüntülerle özellikle Paris ve Amsterdam şehirlerine odaklanıyor.Megève Havaalanı (LFHM), Nice Côte d'Azur Havaalanı (LFMN), Rotterdam The Hague Havaalanı (EHRD) her biri özel muamele gören üç havaalanında da el yapımı iyileştirmeler yapıldı. Bunun yanı sıra, yama notlarının iddia ettiği gibi, fotogrametriden de yararlanande yapıldı.Bu yeni güzelleşen manzaraya hayran kalmanıza yardımcı olmak için, La Salette'e iniş mücadelesi ve Pireneler ve Alpler'de bir doğa gezisi gibi bir dizi etkinlik eklendi.