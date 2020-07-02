Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı! İşte fiyatı

Microsoft'un son yıllarda attığı en heyecan verici adımın Microsoft Flight Simulator 2020 olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Havacılık tutkunlarının merakla beklediği oyun bugün itibariyle herkese sunuldu. İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri başta olmak üzere merak edilen tüm detayların cevabı!



MFS 2020'yi bu kadar heyecan verici hale getiren detay, grafikler oldu. Günümüzde X-Plane 11 gibi rakip havacılık simülasyonları ile yan yana getirdiğimizde grafikler, şehirler kıyaslanamayacak kadar gerçekçi.



Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleriMicrosoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri

Etkileyici grafikleri ile şimdiden birçok kişiyi heyecanlandıran Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri ile karşımızda.



Microsoft Flight Simulator 2020 herkese açıldı!

Bir süredir Beta programı çerçevesinde test edilmekte olan oyun / simulasyon, özellikle YouTube'daki oyun kanallarının izlenme rakamlarını artırmasına yardımcı oldu. Zira oyunda şehirleri gezerek çekilen videolar, havacılıkla ilgilenmeyen insanların bile dikkatini çekmeyi başarıyor. Bunun nedeni yukarıda belirttiğimiz üzere, grafiklerin günümüz oyunlarına kıyasla çok gerçekçi olması.



Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. MSF 2020 şimdiden havacılık tutkunlarını heyecanlandırmayı başarıyor olsa da, asıl keyfi almak için 2021 yılını beklemek gerektiğini söylemeliyiz. Günümüz havacılık dünyasındaki birçok uçak oyunda varsayılan olarak yer alıyor. Ancak yıllardır değişmeyen bir gerçek var; üçüncü parti uçaklar çok daha gerçekçi bir deneyim sunuyor.



Bu kapsamda PMDG ve Aerosoft gibi firmalar bu oyun için geliştirdikleri Boeing 737, 747, Airbus A320, A330 gibi uçakları piyasaya sürdüğünde ilgi daha fazla artacaktır. Çalışmalar çoktan başlamış durumda, ancak birden fazla gelişmiş uçağa sahip olmak, uçakların ilk güncellemeleri alması vs derken 2021 yılından önce uçuş deneyiminin en üst noktalara çıkması pek mümkün görünmüyor.



Bu kapsamda havacılık dünyasına adım atmak isteyen veya X-Plane 11 gibi simülasyonlarda uçan, ancak MFS 2020'ye geçmeyi planlayanların acele etmesine gerek yok.



Microsoft Flight Simulator 2020 fiyatı ne kadar?

Microsoft Flight Simulator 2020 fiyatı 349 TL olarak belirlendi. Çeşitli uçak ve havalimanlarını içeren Deluxe Bundle paketini satın almak isteyenlerin 549 TL, Premium Deluxe paketini almak isteyenlerin ise 729 TL ödemesi gerekiyor.



Kaynak: Shiftdelete



