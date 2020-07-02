Merakla Beklenen Dying Light 2'nin Türkçe Dil Desteği ile Çıkış Yapacağı Resmen Açıklandı

Polonyalı oyun stüdyosu Techland tarafından geliştirilen ve Warner Bros. aracılığıyla piyasaya sürülen Dying Light 1 oyunu, hem Harran'da geçmesi hem de Türkçe dil desteğine sahip olması nedeniyle ülkemizde de oldulça rağbet görmüştü. Serinin sürekli olara ertelenen ikinci oyununun ise Türkçe dil desteğine sahip olup olmayacağı ise resmi olarak açıklanmamıştı.



Şimdi ise serinin ikinci oyunu, 4 Şubat 2022'de piyasaya çıkacak olan Dying Light 2'nin de Türkçe dil desteği Locpick Games tarafından hazırlanacak. Locpick Games hakkında kısaca bilgi verecek olursak Dying Light 1, Disco Elysium gibi büyük oyunların Türkçe diline çevrilmesi ile kendini kanıtlamış bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.



Dying Light 2 Stay Human oyununun Türkçe dil desteğine geleceği haberi Locpick Games'in orijinal Twitter hesabından duyuruldu. Aslında Locpick Games bu güzel haberi Dying Light 2 Stay Human resmi hesabının attığı tweeti alıntılayarak verdi. Dying Light 2 Stay Human'ın resmi Twitter hesabı tarafından atılan tweet şöyle;



"Dying Light 2 Stay Human'ı ana dilinizde oynayabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Evet, büyük bir şans var, çünkü oyun 17 dilde mevcut olacak! Eğlenceli gerçek: Tüm versiyonlar için tüm diyalog satırlarını sunmak için 999 oyuncuya ihtiyacımız vardı."



Lockpick Games Twitter hesabı tarafından atılan tweet ise şöyle;



"Bu haberin üzerine Dying Light 2 Stay Human'ın Türkçe yerelleştirme çalışmasını yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız! Bu devasa oyunu sizlerle deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!"



Ayrıca hatırlatmak gerekirse, oyunun Steam ön sipariş fiyatı 349,00 TL olarak belirlenmişti. PlayStation Store'da ise ön sipariş fiyatı 469,00 TL şeklinde belirlendi.



Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri

Minimum



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan



(Kaynak: webtekno.com)



