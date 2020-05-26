Max Kruse'nin evde kaldığı dönemde favori oyunu

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, koronavirüs pandemisi nedeniyle futbola ara verilince kendisini oyunlara verdi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin en flaş transferlerinden biri olarak dikkat çeken Max Kruse, sahadaki oyunun yanı sıra kısa zamanda sempatik tavırlarıyla da Sarı Lacivertli taraftarların beğenisini kazandı. İstiklal Marşı'nı öğrenip okuması, Acun Ilıcalı ile yakın dostluğu derken bu kez de Alman yıldız paylaşımları ile gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, koronavirüs pandemisi nedeniyle futbola ara verilince kendisini oyunlara verdi. Tecrübeli futbolcunun favori oyunu ise Call of Duty: Warzone. Kruse kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunda hangi aşamada olduğunu takipçileri ile paylaşıyor.



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