Manchester City yeni ortaklığını açıkladı!

İngiltere Premier Liginin 2017-2018 sezonu şampiyonu Manchester City espor alanında yeni bir ortaklık açıkladı. Epsilon eSports ile Gfinity Elite Series'in FIFA ile alakalı olan kısmının yaklaşması üzerine bir anlaşmaya varıldı.







Anlaşmaya göre Manchester City ve Epsilon eSports'un oyuncuları FIFA takımının yarısını oluşturacak, kalan yarısı ise Elite Draftlar'da seçilecek.







City Futbol Grubunun Pazarlama Müdürü Nuria Tarre " Epsilon eSports ile yaptığımız Manchester City eSports işbirliği bizlere dijital alanda ilerlememiz için önemli bir fırsat sunuyor. Gfinity Elite Series uluslararası önemli bir turnuva ve biz Epsilon'un tecrübeli takımıyla beraber bu turnuvada olduğumuz için şanslıyız. Manchester City espordaki varlığını sürdürmeye kararlı. Elite Series taraftarlarımıza oyuncularımızı izlemek için yeni bir platform sunuyor ve bunun nasıl gelişmeler yaratacağı konusunu merakla bekliyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.







Manchester City espora yabancı değil. Daha önce ePremier League'e ilgilerini açıkladılar, Çin FIFA Ligine yatırım yaptılar ve Turtle Beach ile oyun alanında ortaklık yaptılar.







Epsilon eSports'un CEO'su Gregory Champagne " İngiltere Premier Liginin Şampiyonu ve prestijli kulüplerinden olan Manchester City ile böylesine bir ortaklıkta anlaştığımız için heyecanlıyım. Birbirimizi Elite Series'de destekleyip, hayranlarımıza heyecan verecek yeni bir yol açacağız. Oyuncular, meşhur gök mavisi Manchester City eSports formasını giyecek ve onları son model FIFA Eğitim Programımızla eğitip içlerindeki profesyonel oyuncuyu açığa çıkaracağız." şeklinde konuştu.







Son dönemlerde geleneksel spor kulüplerinin espor kulüpleri ile işbirliği içinde olması hiç de yabancı değil. Paris Saint Germain'in köklü Dota 2 takımlarından LGD Gaming ile yaptığı işbirliği bunlara en büyük örneklerden biri sanırım.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk