MAJ3R: 'Bir sonraki majöre çok daha güçlü gideceğiz!'

Space Soldiers'ın kaptanı Engin "MAJ3R" Küpeli ile konuşma fırsatı bulduk. Geçtiğimiz hafta Play2Lıve Cryptomasters turnuvasından ikinci olarak ayrılan ve an itibariyle önümüzdeki hafta oynanacak olan ESL Pro Lig maçlarına ve 2 hafta sonra başlayacak olan WESG'e hazırlanan Space Soldiers'ın takım kaptanı MAJ3R, ELEAGUE Boston Majörü, ESL Pro Lig, takımdaki AWP durumu, DESPE, Türk CS:GO'su gibi konulara değindi.





Space Soldiers majöre gitmeye hak kazanıp ilk defa oyun içi stickerlarını çıkarttığında Türk takipçiler bu gelişmeyi sevinçle karşılamıştı. Her ne kadar majöre katılmak birçok kişi için yeterli olarak görünmüş olsa da takımın çeyrek finallere kalabilme ve "Legend" statüsü kazanma şansının da olduğu görüldü. Maçlar çok kıyasıyaydı ve 3 maçı 13-16'lık skorlarla kaybettiniz. Genel olarak sonuç sizi tatmin etti mi yoksa o yakın maçları kaybettiğiniz için hayal kırıklığı mı yaşadınız?







Takım olarak majördeki hedefimiz yapabileceğimizin en iyisini yapmaktı ve majörde oynamak mükemmel bir deneyimdi. Dediğin gibi legend statüsü kazanmaya çok yakındık, mousesports'a 13-16 kaybettik ve 2-3 skorunda kaldık. Genel anlamda takım olarak performansımızdan memnunduk ancak dürüst olmak gerekirse kendi içimde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, çünkü büyük bir şansı geri teptik. Ama bir sonraki majöre çok daha güçlü gideceğiz.





Majörün ardından ESL Pro Lig'e katılmaya hak kazandınız ve her hafta dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşıyorsunuz ki bu da takımın performansını ve motivasyonunu üst seviyede tutmak için önemli bir şans. MDL'de 4 sezon geçirdikten sonra sonunda yer almayı başardığınız ESL Pro Lig, Space Soldiers için ne kadar önem taşıyor?







ESL Pro Lig bizim için çok önemli. Dünyanın en iyi takımlarıyla her hafta maç oynayabilmek hem motivasyon hem de yeni şeyler öğrenme açısından önem taşıyor. Hedefimiz aynı, yapabileceğimizin en iyisini yapmak ancak asıl hedef bu ligde uzun bir süre kalmayı başarabilmek. Her sezon ESL Pro Lig'de kalmayı başarmak takımımızın ana hedefi.





Son zamanlar Türk CS:GO'sunda kıpırdanmalar yaşanıyor. ESEA Turkey Open, Intel ESL Türkiye Şampiyonası ve son olarak da Türkiye Pro Ligi gibi gelişmelerden sonra oyuncular ve takımların daha fazla kendilerini gösterme şansı olmaya başladı. Türk CS:GO'su hakkında genel olarak ne düşünüyorsun? Sence yetenekli genç oyuncuların kendilerini gösterme şansı eskiye göre daha fazla mı?







Dediğin gibi Türkiye'de yeni şeyler oluyor ama Türk CS:GO'su Avrupa'ya göre hala çok geride. Geçtiğimiz yıl görünürlük açısından en iyi yıl oldu. Türkiye'de değişmeyen bir sıkıntı var, bu da genç oyuncuları barındıracak bir proje yaratabilen bir firma ya da oluşum yok. Türkiye'de sandığımızdan çok sayıda genç ve yetenekli oyuncu olduğuna eminim ama kendilerini gösterme şansları maalesef olmuyor.



İnternet bağlantısı başka bir problem. Bilgisayar oyunları konusundaki eğitimin yetersizliği de ayrı bir problem. Aşılması gereken çok duvar var. Umuyorum her geçen yıl daha iyi olacak ama bu uzun bir süreç.





ELEAGUE Boston Majörü'nden önce verdiğin bir HLTV röportajında, "Space Soldiers için AWP'siz bir kimlik yaratıyorum." demiştin. O zamandan bu yana herhangi bir şey değişti mi? Son dönemde Liquid de Space Soldiers'ın başlattığı akıma katılarak ana AWP'cisi jdm ile yolları ayırıp başka bir rifler olan NAF'ı getirdi. Sence CS:GO'daki yeni meta bu mu? Ve diğer takımlar bu akımı takip edecek mi?





Hayır, AWP'siz yeni bir meta olamaz. CS şimdiye kadar her zaman 1 ya da 2 AWP ile oynandı. Space Soldiers için AWP'siz bir kimlik yaratıyorum dedim çünkü takımımdaki oyuncular normal silahlarla çok daha iyiler. Durum böyleyse bu oyuncuları neden başarılı oldukları silahlardan uzaklaştırıp ortalama bir AWP'ciye dönüştüreyim? CS takımını pokerde bir el olarak görüyorum. Elimde 5 kart var ve bu kartlarla en iyi oyunu yapmalıyım. Ama eğer görüşümü soracak olursan, bence AWP bu oyunda şart. Son zamanlarda kendim AWP ile oynamaya başladım. CT tarafında zaten bir süredir kullanıyordum ama şimdi T tarafında da kullanmaya başladım. Bakalım ne olacak.





Paz ameliyat olduğunda 3 hafta DESPE ile oynamıştınız. O zamandan bu yana 3 aydan uzun bir süre oldu ve DESPE tek bir maç bile oynamadı. Kendisi hala takımın bir parçası mı? Space Soldiers ihtiyaç duyduğunda DESPE'yi yine kullanacak mı?







Evet, DESPE hala takımın bir parçası. İhtiyaç olduğunda onu tekrar kullanacağız ve bu her an olabilir. Şu anda kadromuz oturmuş durumda ama gelecekte neler olacağını bilemeyiz. Yedekte, takımı nasıl yönettiğimi ve taktiklerimi bilen bir oyuncuya sahip olmak benim için çok iyi.





MAJ3R'in normal bir çalışma günü nasıl geçiyor? Uyku, takımla antrenman ve demo izlemeyi güne nasıl dağıtıyorsun?





LAN turnuvamız olmadığında genelde erkenden uyanmaya çalışıyorum ve sabah kahvemi içiyorum çünkü başka türlü uyanamıyorum. Ardından BOT haritasında ısınıyorum ve sonrasında da elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla CS oynayamıyorum. Rutinimi bireysel antrenman ve ardından takımla çalışmayı çok ciddiye almak üzerine kuruyorum. Her gün hem takım olarak hem de bireysel olarak yeni şeyler denemeye çalışıyorum.





Sonuç olarak takım çalışmasına bireysel çalışmamdan daha fazla önem veriyorum ancak ilerde bu ikisini dengelemem gerek. Sorun için teşekkür ederim, cevaplarken düşündüm ki şu anki bireysel çalışma seviyem, kısa vadede kendimi geliştirmek adına yeterli olmayabilir.





Türk taraftarlar bir süredir uluslararası arenada destek olacak takım arayışındalar. Eski Dark Passage takımının dağılmasının ardından Türkiye'de Space Soldiers'tan sonra gelen güçlü bir takım maalesef olmadı. Türkiye Pro Ligi ve ESL Türkiye Şampiyonası'ndaki takımları ve oyuncuları takip ediyor musun?







Takip etmeye çalışıyorum ama kolay değil. Dediğim gibi Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var ama ellerine pek şans geçmiyor. Gerçekten Türkiye'de ikinci bir takımın boy göstermesini gönülden istiyorum fakat genel olarak Türkiye sahnesinde işler çok zor. Bu durum gerçekten üzücü. Ama olumlu bakmamız lazım, zamanla her şey olur.





Röportaj: Cem "bodie" Mollaoğlu - @bodiecs















